Директора салона сотовой связи из Чапаевска обвиняют в мошенничестве с деньгами клиента

Прокуратура Чапаевска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 30-летней Олеси Добрыниной, обвиняемой в мошенничестве с причинением значительного ущерба, совершенном с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, директор расположенного в городе ООО "Евросеть-Ритейл" Добрынина могла принимать деньги от граждан для оплаты кредитов. Воспользовавшись этим, 27 августа 2016 г. она получила от местного жителя 15 тыс. руб. на оплату кредита, но не зачислила деньги на счет кредитной организации, а присвоила их.

Женщина полностью признала вину.

Уголовное дело направлено в Чапаевский городской суд для рассмотрения.