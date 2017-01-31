Директора салона сотовой связи из Чапаевска обвиняют в мошенничестве с деньгами клиента

Прокуратура Чапаевска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 30-летней Олеси Добрыниной, обвиняемой в мошенничестве с причинением значительного ущерба, совершенном с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, директор расположенного в городе ООО "Евросеть-Ритейл" Добрынина могла принимать деньги от граждан для оплаты кредитов. Воспользовавшись этим, 27 августа 2016 г. она получила от местного жителя 15 тыс. руб. на оплату кредита, но не зачислила деньги на счет кредитной организации, а присвоила их.
Женщина полностью признала вину.
Уголовное дело направлено в Чапаевский городской суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.