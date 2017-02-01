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Министерства и ведомства Экономическая политика

В Самарской области за 2016 год не уплачено почти 4 млрд руб. налогов

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 2016 г. налоговыми органами Самарской области в территориальные отделы СУ СК РФ по региону для решения вопроса о возбуждении уголовных дел направлено 137 материалов на 3,1 млрд руб. неуплаченных налогов и сокрытых денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов, на сумму 76,7 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба регионального налогового ведомства.

За 2016 г. возбуждено 68 уголовных дел (по ст. 170.1 УК РФ - одно, ст. 198 УК РФ - семь, по ст. 199 УК РФ - 32, по ст. 199.1 УК РФ - 26, по ст. 199.2 УК РФ - два) на сумму неуплаченных налогов 810 млн руб. и сокрытых денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов, на сумму 9,3 млн рублей.

Также за 2016 г. сумма ущерба, возмещенного налогоплательщиком на стадии доследственной проверки, на стадии предварительного следствия составила 340 млн рублей.

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