Субсидии на жилищное строительство достанутся районам, лидирующим по вводу жилья

Федеральные и областные субсидии, выделяемые на развитие жилищного строительства, будут в первую очередь перераспределяться в пользу городов и районов Самарской области, которые выполняют и перевыполняют плановые задания по вводу жилья.

Такую задачу поставил первый вице-губернатор - председатель регправительства Александр Нефедов на совещании с главами городских округов и муниципальных районов 1 февраля.

"Мы совместно с депутатами губернской думы Самарской области нашли возможность выделить на строительство школ, медицинских учреждений и других социальных объектов в 2017 году дополнительно 3 миллиарда рублей. При распределении этих средств нужно в первую очередь учитывать потребности городов и районов, которые выполняют взятые на себя обязательства по строительству", - подчеркнул Александр Нефедов.

По информации регионального министерства строительства, скорректированное плановое задание выполнено в полном объеме. Объемы строительства составили 1, 875 млн кв. м жилья.

"Введено многоэтажных жилых домов 953 тыс. кв. м, жилых домов малой этажности 203 тыс. кв. м и 717 тыс. кв. м - индивидуальных жилых домов. Большинство муниципальных районов Самарской области выполнили плановые задания по вводу жилья. Лидирующие позиции занимает Новокуйбышевск - 156%, Борский район - 167%, Кинельский - 128%, Елховский - 124%, Шигонский - 126%, Кошкинский - 122% и Ставропольский районы", - рассказал министр строительства области Александр Баландин.

По его словам, плановое задание по вводу жилья в регионе на 2017 г.остается на уровне фактического выполнения 2016 г. и составляет 2 млн кв. метров.

"В начале года минстрой Самарской области провел совещание с органами муниципального самоуправления, с учетом результатов этого совещания и реального спроса на жилье были сформированы планы по строительству. Основную нагрузку по вводу жилья берут на себя шесть муниципальных образований: Новокуйбышевск, Алексеевский район, Борский, Волжский, Кинель-Черкасский и Приволжский районы", - пояснил Баландин.

Напомним, в этом году Самарской области из федерального бюджета выделяется 1,673 млрд рублей по программе стимулирования жилищного строительства "Стимул". Они будут направлены на субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство коммунальной инфраструктуры, а также в качестве прямых субсидий - на социальную и внутриквартальную транспортную инфраструктуру трех проектов комплексной застройки - жилой комплекс "Кошелев-проект", жилой район "Южный город", жилой район "ЭкоГрад Волгарь".

"Для софинансирования этих объемов из областного бюджета выделяется 595 млн рублей. И почти 300 млн было выделено из бюджета области, чтобы завершить планы 2016 года. На 2018 год по программе "Стимул" нашей губернии определено финансирование почти в 1 млрд рублей из федерального бюджета", - рассказал Александр Баландин.

На эти средства планируется построить четыре детских сада, школу, две поликлиники и две автомобильные дороги в Смышляевке.