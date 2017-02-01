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Строительство Строительство и недвижимость

В 2016 году четыре города и два района области не выполнили планы по вводу жилья

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2016 г. четыре города и два района Самарской области не выполнили планы по вводу жилья. Такие данные озвучили в региональном министерстве строительства.

Как сообщил заместитель председателя правительства региона - министр строительства Александр Баландин, по итогам прошлого года в регионе построено почти 1,9 млн. кв. м жилья.

Введены в эксплуатацию многоэтажные жилые дома - 953,7 тыс. кв. м, жилые дома малой этажности - 203,3 тыс. кв. м, индивидуальные жилые дома - 717,7 тыс. кв. метров.

Плановое задание по вводу жилья выполнено большинством муниципальных образований Самарской области. Лидирующие позиции занимают Новокуйбышевск (156,5%); Борский район (167,3%), Кинельский (128%), Елховский (124,7%), Шигонский (126,6%), Кошкинский (122,2%) и Ставропольский районы.

Шесть муниципальных образований не справились с выполнением плановых показателей - это Самара (85,1%), Тольятти (82,5%), Жигулевск (65,2%), Чапаевск (78,4%); Большеглушицкий (67,9%) и Волжский (46,6%) районы.

"В первую очередь невыполнение плана говорит о недоработке руководителей территорий. Главам необходимо сделать соответствующие выводы, - подчеркнул первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Александр Нефедов. - Отмечу, что плановое задание на 2017 год у нас остается на уровне фактического выполнения 2016 года. Призываю всех глав подписать соглашения об установлении планового задания с установленными показателями в сжатые сроки. Требую, чтобы контрольные цифры выполнялись неукоснительно! Радует, что ряд муниципалитетов взяли на себя повышенные обязательства по строительству жилья в этом году. Это городской округ Новокуйбышевск, муниципальные районы Алексеевский, Борский, Волжский, Кинель-Черкасский и Приволжский. Обращаю ваше внимание, что при выделении средств из областного бюджета на строительство социальных объектов приоритет будет отдан муниципальным образованиям, в которых перевыполнено плановое задание по вводу жилья и взяты повышенные обязательства на текущий год. Мы будем стимулировать лидеров - тех, кто хочет и умеет работать".

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