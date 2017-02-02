В самарском парке имени 60-летия Советской власти может появиться жилой микрорайон и развлекательный парк, пишет "Самарское обозрение". Под них предлагается предоставить 5 га в границах Московского шоссе, ул. Алма-Атинской, Ташкентской и Стара-Загоры.

Лесопарк, занимающий 150 га, относится к зоне Р-4 — особо охраняемые природные территории.

"В 1996 году были перераспределены полномочия по владению муниципальной землей, которой отныне распоряжался город. В этот момент некоторые территории ушли с баланса государства, в их число попал и лесопарк им. 60-летия Советской власти. Однако на баланс города территория так и не перешла", — пишет издание.

Сейчас проект преобразования лесопарка заявлен в списке объектов, в отношении которых планируется заключение концессий, опубликованном 24 января правительством региона. В списке указан развлекательный парк "Фестиваль" с жилым микрорайоном в границах Московского шоссе, ул. Алма-Атинской, Стара-Загоры и Ташкентской. Планируемая сфера применения объекта — туризм.

"Аналогичный участок, согласно данным публичной кадастровой карты, находится на территории лесопарка, ближе к ул. Ташкентской. Его кадастровая стоимость составляет 320,9 млн рублей. Вероятнее всего, именно он и предполагается под строительство нового комплекса", — указывает "Самарское обозрение".