В самарском парке имени 60-летия Советской власти может появиться жилой микрорайон и развлекательный парк, пишет "Самарское обозрение". Под них предлагается предоставить 5 га в границах Московского шоссе, ул. Алма-Атинской, Ташкентской и Стара-Загоры.
Лесопарк, занимающий 150 га, относится к зоне Р-4 — особо охраняемые природные территории.
"В 1996 году были перераспределены полномочия по владению муниципальной землей, которой отныне распоряжался город. В этот момент некоторые территории ушли с баланса государства, в их число попал и лесопарк им. 60-летия Советской власти. Однако на баланс города территория так и не перешла", — пишет издание.
Сейчас проект преобразования лесопарка заявлен в списке объектов, в отношении которых планируется заключение концессий, опубликованном 24 января правительством региона. В списке указан развлекательный парк "Фестиваль" с жилым микрорайоном в границах Московского шоссе, ул. Алма-Атинской, Стара-Загоры и Ташкентской. Планируемая сфера применения объекта — туризм.
"Аналогичный участок, согласно данным публичной кадастровой карты, находится на территории лесопарка, ближе к ул. Ташкентской. Его кадастровая стоимость составляет 320,9 млн рублей. Вероятнее всего, именно он и предполагается под строительство нового комплекса", — указывает "Самарское обозрение".
Последние комментарии
вангую... теперь там будет сбербанк
Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой
Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.
Антон, "Жили-Были" на Галактионовской и Ерошевского не работают с прошлого года (про остальные не знаю). Что об этом говорят?
Сколько слез и боли жильцам причинил этот собственник!Пусть ему отольются людские слезы!