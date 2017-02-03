Google судится с самарцем за домен, имя которого отличается от имени домена IT-гиганта на одну букву

В среду, 1 февраля, американское издание Motherboard заявило, что Google подал в суд на уроженца Самары Виталия Попова, сообщает tass.ru. Причиной этого стал сайт, зарегистрированный на россиянина и отличающийся от оригинального домена Google всего одним символом.

В начале ноября прошлого года специалисты компании Analytics Edge отследили, сколько юзеров использует Google Analytics для рассылки так называемого реферального спама (referral spam). Выяснилось, что один из спамеров перед выборами президента США таким способом оставлял сообщения Vote for Trump ("Голосуйте за Трампа") с домена secret.ɢoogle.com.

Этот источник отличается от поисковой системы Google одной буквой. Вместо обычной "g" в фальшивом домене используется "ɢ" - маленькая прописная латинская "G", которая обозначена в Unicode символом 0262.

2 декабря на это обратил внимание американский портал Motherboard (онлайн-проект журнала Vice об интернете и новых технологиях). Издание выпустило заметку, в которой говорилось, что сайт ɢoogle.com принадлежит некому россиянину по имени Виталий Попов. Motherboard удалось поговорить с ним, и Попов рассказал, что начал рассылать спам за три дня до выборов.

Согласно данным портала Website Informer, Попову 32 года, все его сайты зарегистрированы в России, а сам он проживает в Самаре. Известно, что Виталий занимается программированием не только интернет-ресурсов, но и приложений. Так, например, в разделе расширений и дополнений интернет-браузера Mozilla можно найти целых семь созданных им утилит.

Наиболее популярно дополнение Google Killer, которое, судя по описанию, делает поиск в системе "нежадным", а также экономит время на просмотре рекламы. Второе по количеству скачиваний - расширение 3 Maps, в котором можно одновременно смотреть карты трех сторонних приложений: OpenStreetMap, Google и "Яндекс". Правда, непонятно зачем.

Как утверждает издание Motherboard, россиянин имеет личные счеты с Google. Сам спамер в интервью американскому ресурсу заявил, что много лет назад интернет-компания заблокировала его аккаунт в AdSense - специальном сервисе для размещения рекламы в Сети. Попов сказал, что таким образом решил отомстить Google.

Однако с похожей проблемой сталкивался и "Яндекс", причем еще в 2014 году. Тогда компания в своем блоге написала о появлении в пользовательских метриках "страниц из доменов, не имеющих никакого отношения к счетчику".

Интересно также, что спустя неделю после интервью Попова Motherboard американское издание заявило о том, что им стали приходить жалобы от партнеров. Россиянин включил в реферальный спам ссылку на сайт Motherboard.

1 января Motherboard заявило, что Google подал в Арбитражный международный форум (ADR Forum) с требованием отобрать домен у Попова. В компании объяснили это тем, что россиянин использует ɢoogle.com для рассылки спама, сбора персональных данных пользователей и распространения вредоносного программного обеспечения.

Представители Google утверждают, что сайт перенаправляет пользователей на страницу с множеством всплывающих окон, одно из которых запрашивает имя пользователя и пароль от Windows. Член Арбитражного форума подтвердил в разговоре с Motherboard, что компания настаивает на передаче Google регистрации доменного имени.

Сам Попов обвинения отрицает. Россиянин ссылается на так называемый Can-Spam Act, который регулирует рынок онлайн-маркетинга в США. Попов считает: Google не имеет ни одного доказательства того, что рассылаемые им рекламные сообщения можно идентифицировать как спам.

На данный момент сайт ɢoogle.com перенаправляет на нерабочую страницу с адресом: money.get.away.get.a.good.job.with.more.pay.and.you.are.okay… Это первые строчки из песни Money группы Pink Floyd.

В первом интервью Motherboard Попов заявил: "Я горд собой. Я люблю свое имя и хочу, чтобы другие его знали. Интеллектуальное и техническое превосходство против сильных соперников c точки зрения важности и конкуренции - это деньги и влияние. Трафик - это деньги".