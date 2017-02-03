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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Проект благоустройства вокруг "Самара Арены" получил положительное заключение госэкспертизы

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию первого этапа объекта капитального строительства "Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону в Самаре, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической".

 Об этом сообщает региональное министерство строительства.

Напомним, по результатам торгов проект выполняло ООО "ГеоСпецСтрой".

На первом этапе строительства предусмотрены работы по подготовке территории: снос ряда объектов, переустройство коммуникаций, попадающих под пятно застройки, планировочные работы.

"Решения по устройству дорожных "одежд", систем поверхностного водоотвода, поливочного водопровода, наружного освещения и подсветки, видеонаблюдения, навигации и озеленения, а также архитектурные и конструктивные решения проектируемых сооружений включены во второй этап строительства. Проектная документация по второму этапу передана на рассмотрение в государственную экспертизу. Сметная документация также находится на рассмотрении в государственной экспертизе на стадии отработки замечаний", - сообщает региональный минстрой.

Проект благоустройства и озеленения территории вокруг стадиона "Самара Арена" включает устройство проездов вокруг стадиона и к тренировочным площадкам, а также проездов, обеспечивающих транспортную связь между ул. Дальней и ул. Демократической, ул. Дальней и разворотной площадкой с автостоянкой.

Парковки, трамвайное и автобусное кольцо будут также связаны со стадионом пешеходными дорожками. Вдоль путей планируют расположить зеленую зону с автоматическим поливом.

Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами. В состав проекта входит также проектирование вертолетной площадки.

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