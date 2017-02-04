В Художественном музее откроется выставка "Роковая встреча. Винсент Ван Гог и Поль Гоген"

В Самарском художественном музее 8 февраля откроется выставка "Роковая встреча. Винсент Ван Гог и Поль Гоген". На ней представлено почти 80 литографий и ксилографий с картин Винсента Ван Гога и Поля Гогена, выполненных в США в 1948–1952 годах.

Ван Гог и Поль Гоген не были признаны при жизни, но стали классиками после смерти. Два месяца, которые они провели в конце 1888 г. в Арле на юге Франции, оказались очень бурным и плодотворными.

В течение девяти недель они работали вместе без отдыха, обмениваясь полотнами и идеями. Но этого времени хватило для того, чтобы оба художника оставили неизгладимый след и в жизни, и в творчестве друг друга.

Ван Гог писал естественно и с неиссякаемой энергией. Это отчасти ранило Гогена, которому требовалось время, чтобы заставить работать свою фантазию. Более того, преклонение, которые испытывал перед ним Ван Гог, заставляло Гогена нередко пересматривать в поисках ошибок свою технику письма. Несмотря на совместную работу, дискуссии и споры о пользе искусства, разногласия между двумя художниками привели к невыносимости жизни вместе.

Столкновение Гогена и Ван Гога в эти недели было драматическим столкновением двух людей, которых разделяло практически все. Один — жесткий, упрямый, сознательный эстет с изысканным воображением, классик-варвар. Другой — не менее упрямый, но увлекаемый страстью, исполненный бурь и порывов, сжигающий себя в творчестве, точно в пламени костра.

В ночь, когда Ван Гог отрезал себе ухо, стало ясно, что Гоген больше не в состоянии выносить поклонения этого мечтателя. Он хотел продолжать свой путь, а напряженный союз с голландцем был бы для него тяжкой ношей.

Жизнь Винсента Ван Гога трагична и противоречива. Голодное, почти нищенское существование, одиночество и непонимание окружающих после смерти превратилось во всемирную известность и всеобщее признание. Великий художник, прошедший через отречение, сумасшествие и закончивший путь самоубийством, все свои недолгие годы был в постоянном поиске и развитии. Ван Гог прожил всего 37 лет, но лишь последние семь лет были посвящены живописи в полной мере.

Его творческое наследие — около тысячи рисунков и почти столько же картин, созданных в результате вулканических творческих извержений. Однако при жизни было продано лишь несколько полотен.

Поль Гоген начал заниматься живописью в 1871 г., а с 1883-го всецело посвятил себя искусству, что привело его к нищете, разрыву с семьей, скитаниям. Неприятие современного общества пробудило у Гогена интерес к традиционному укладу жизни, к искусству архаической Греции, стран Древнего Востока, первобытным культурам.

Еще во Франции поиски обобщенных образов и таинственного смысла явлений сблизили Гогена с символизмом и привели его и группу работавших под его влиянием молодых художников к созданию своеобразной живописной системы — "синтетизма", в которой светотеневое моделирование объемов, световоздушные и линейные перспективы замещаются ритмичным сопоставлением отдельных плоскостей чистого цвета, целиком заполнявшего формы предметов и играющего ведущую роль в создании эмоционально-психологического строя картины.

Эта система получила дальнейшее развитие в картинах, написанных Гогеном на островах Океании. Изображая сочную полнокровную красоту тропической природы, естественных, не испорченных цивилизацией людей, художник стремился воплотить утопическую мечту о земном рае, о жизни человека в гармонии с природой. Полотна Гогена по декоративности цвета, плоскостности и монументальности композиции, обобщенности стилизованного рисунка несли многие черты складывавшегося в этот период стиля модерн, оказали большое влияние на творческие поиски живописцев начала XX века.

Талант обоих художников проявился не только в живописи. Ван Гог оставил после себя большое эпистолярное наследие. Наибольшую ценность имеют его письма к брату Тео, в которых он предстает не только во всем своем душевном смятении, но и в величии художественного таланта. Обширное литературное наследие оставил и Гоген в исследовательском труде о таитянской культуре и мифах "Ноа-Ноа", мемуарах "Прежде и потом", критических статьях и письмах. Отрывки из этих писем и дневников стали основой информационного фона проекта. Все работы, представленные на выставке, сопровождаются текстами только от первого лица.

Выставка в Самарском художественном музее работает с 8 февраля по 9 апреля.