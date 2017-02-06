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Муниципалитеты Власть и политика

На пост главы Волжского района претендует работник страховой компании

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В администрации Волжского района продолжается прием документов на пост главы муниципалитета.

Напомним, соответствующий конкурс был объявлен 25 декабря в связи с уходом предыдущего главы района Александра Баландина в министерство строительства региона.

Первая заявка на конкурс пришла 31 января от директора ГБОУ "Центр повышения квалификации "Региональный центр мониторинга в образовании" Евгения Негрея.

В начале февраля в борьбу за посты главы района включился эксперт по экономической безопасности ООО "АльфаСтрахование" Василий Стюхин.

Напомним, сбор документов закончится 13 февраля, а до 20 февраля конкурсная комиссия проведет итоговое заседание, где определит минимум двух наиболее достойных кандидатов.

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