16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка Тольяттинские власти целенаправленно формируют благоприятную предпринимательскую среду Реализация концепции благоустройства Самары к ЧМ-18 оценена почти в 11 млрд рублей ТОР кардинально изменит экономику Тольятти Бизнес-ангелы со всего мира рассказали о том, как правильно инвестировать в стартапы

Инвестиции Финансы

Россельхозбанк направил аграриям первые 3 млрд рублей в рамках льготного кредитования

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати

Россельхозбанк предоставил сельхозтоваропроизводителям финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых. Банк стал первым среди уполномоченных кредитных организаций, приступившим к кредитованию заемщиков по данной программе.

Обеспечив максимально оперативный прием заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России, Россельхозбанк уже предоставил финансирование по новому механизму в общей сложности на сумму порядка 3 млрд рублей.

Запущенный в 2017 году порядок субсидирования части процентной ставки по кредитам позволяет существенно упростить процесс финансирования аграриев. Теперь у предприятий АПК отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии, что значительно повышает эффективность государственной поддержки отрасли.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:21 В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

Не все так просто в королевстве(

Thought Mind 06 августа 2014 22:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

значит Самарскую область ждет инфляция

Thought Mind 06 августа 2014 22:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

ёёё! так дорого!

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5