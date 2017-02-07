В Самаре к системе контроля за алкогольной продукцией подключено 98% торговых объектов

На совещании в администрации Самары был рассмотрен вопрос борьбы с незаконным оборотом алкоголя.
Заместитель руководителя департамента потребительского рынка и услуг Владимир Петров сообщил, что на территории города реализуется комплекс мероприятий.
Одним из них является обязательное подключение хозяйствующих субъектов к единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). Она позволяет по акцизу отследить прохождение алкогольной и спиртосодержащей продукции от момента ее производства до реализации в любой точке страны.
В Самаре на настоящий момент к системе ЕГАИС подключено 98% предприятий. По словам Владимира Петрова, в настоящее время принимаются меры по подключению остальных.
Для выявления и предотвращения фактов нелегального оборота алкогольной продукции на территории города глава Самары Олег Фурсов поручил до 15 февраля создать в каждом районе специальные межведомственные группы.
"В состав групп должны войти представители районных администраций, депутаты, члены общественных советов и ТОСов, жители города, — подчеркнул Олег Фурсов. — Необходимо пресекать факты реализации нелегальной продукции. Это позволит нам увеличить объем средств, поступающих в бюджет от акцизных сборов".
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html