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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самаре к системе контроля за алкогольной продукцией подключено 98% торговых объектов

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На совещании в администрации Самары был рассмотрен вопрос борьбы с незаконным оборотом алкоголя.

В Самаре к системе контроля за алкогольной продукцией подключено 98% торговых объектов В Самаре к системе контроля за алкогольной продукцией подключено 98% торговых объектов
Фото: i027.radikal.ru

Заместитель руководителя департамента потребительского рынка и услуг Владимир Петров сообщил, что на территории города реализуется комплекс мероприятий.

Одним из них является обязательное подключение хозяйствующих субъектов к единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). Она позволяет по акцизу отследить прохождение алкогольной и спиртосодержащей продукции от момента ее производства до реализации в любой точке страны.

В Самаре на настоящий момент к системе ЕГАИС подключено 98% предприятий. По словам Владимира Петрова, в настоящее время принимаются меры по подключению остальных.

Для выявления и предотвращения фактов нелегального оборота алкогольной продукции на территории города глава Самары Олег Фурсов поручил до 15 февраля создать в каждом районе специальные межведомственные группы.

"В состав групп должны войти представители районных администраций, депутаты, члены общественных советов и ТОСов, жители города, — подчеркнул Олег Фурсов. — Необходимо пресекать факты реализации нелегальной продукции. Это позволит нам увеличить объем средств, поступающих в бюджет от акцизных сборов".

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