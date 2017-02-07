Юлия Рутберг выступит в Самаре с программой "Послушайте!"

В концертном зале Самарской филармонии 9 февраля состоится концерт "Послушайте!" из абонементного цикла "Нет времени у вдохновенья…", сообщает пресс-служба филармонии.
Народная артистка РФ, актриса государственного академического театра им. Вахтангова Юлия Рутберг выступит с концертной программой, составленной из произведений Ахматовой, Самойлова, Пушкина, Мандельштама, Вертинского, Окуджавы, Коржавина, Бродского и других.
В концерте принимают участие — лауреат международных конкурсов Алексей Воронков (фортепиано) и Николай Мызиков (контрабас).
Юлия Рутберг — актриса театра и кино, снялась более чем в пятидесяти фильмах. Работает на радио и телевидении. Она — соавтор и ведущая цикла телепередач о театре "Субботний вечер со звездой" (1996–1997 гг.). Диктор цикла телепередач "Гений Места" с Петром Вайлем.
Последние комментарии
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!
Не дали тебе интервью, вот ты и бесишься. Можешь не опубликовывать Фу