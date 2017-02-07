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Музыка Культура

Юлия Рутберг выступит в Самаре с программой "Послушайте!"

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В концертном зале Самарской филармонии 9 февраля состоится концерт "Послушайте!" из абонементного цикла "Нет времени у вдохновенья…", сообщает пресс-служба филармонии.

Народная артистка РФ, актриса государственного академического театра им. Вахтангова Юлия Рутберг выступит с концертной  программой, составленной  из произведений Ахматовой, Самойлова, Пушкина, Мандельштама, Вертинского, Окуджавы, Коржавина, Бродского и других.

В концерте принимают участие — лауреат международных конкурсов Алексей Воронков (фортепиано) и Николай Мызиков (контрабас).

Юлия Рутберг — актриса театра и кино, снялась более чем в пятидесяти фильмах. Работает на радио и телевидении. Она —  соавтор и ведущая цикла телепередач о театре "Субботний вечер со звездой" (1996–1997 гг.).  Диктор цикла телепередач "Гений Места" с Петром Вайлем.

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Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 14:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 13:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

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Не дали тебе интервью, вот ты и бесишься. Можешь не опубликовывать Фу

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