Юлия Рутберг выступит в Самаре с программой "Послушайте!"

В концертном зале Самарской филармонии 9 февраля состоится концерт "Послушайте!" из абонементного цикла "Нет времени у вдохновенья…", сообщает пресс-служба филармонии.

Народная артистка РФ, актриса государственного академического театра им. Вахтангова Юлия Рутберг выступит с концертной программой, составленной из произведений Ахматовой, Самойлова, Пушкина, Мандельштама, Вертинского, Окуджавы, Коржавина, Бродского и других.

В концерте принимают участие — лауреат международных конкурсов Алексей Воронков (фортепиано) и Николай Мызиков (контрабас).

Юлия Рутберг — актриса театра и кино, снялась более чем в пятидесяти фильмах. Работает на радио и телевидении. Она — соавтор и ведущая цикла телепередач о театре "Субботний вечер со звездой" (1996–1997 гг.). Диктор цикла телепередач "Гений Места" с Петром Вайлем.