В Самаре перед судом предстанет группа черных риелторов, обвиняемых в мошенничествах и убийстве

В Самаре завершено расследование уголовного дела черных риелторов: Елены Цаплиной, Светланы Кремневой, Александра Максименко, Светланы Ледовских, Никиты Дрокова и Юрия Пятерикова.

В зависимости от роли каждого их обвиняют в шести преступлениях по статьям: "Покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение", "Похищение паспорта", "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление" и "Умышленное повреждение чужого имущества". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, в конце лета — начале осени 2015 г. к риелтору Цаплиной в частном порядке обратилась знакомая 51-летняя женщина, с просьбой подыскать арендаторов для ее однокомнатной квартиры. Цаплина нашла жильцов и в последующем как посредник передавала женщине ежемесячно арендную плату — 12 тыс. рублей. Через некоторое время риелтор решила завладеть этой квартирой, рыночная стоимость которой была около 1,6 млн рублей.

Кроме того, Цаплина в процессе общения узнала, что у знакомой в собственности есть еще одна однокомнатная квартира стоимостью более 1,9 млн руб. и частный дом с земельным участком за 1,2 миллиона.

После этого риелтор разработала преступный план, к реализации которого привлекла знакомых: Кремневу, Ледовских и Максименко. Для оформления документов по продаже имущества жертвы, Цаплина похитила ее паспорт. Затем в него вклеили фотографию Ледовских, которая впоследствии в качестве продавца участвовала в оформлении документов по купли-продажи однокомнатной квартиры.

Так, в декабре 2015 г. была продана одна квартира потерпевшей за 1,2 млн рублей. А в начале 2016 г. на Максименко по поддельному паспорту были оформлены у нотариуса доверенности на продажу остального имущества потерпевшей другому человеку.

Однако государственная регистрация приобретения права собственности на вторую однокомнатную квартиру была приостановлена из-за непредоставления оригиналов некоторых документов, а также возникших сомнений в подлинности паспорта. Но при этом Цаплина успела получить от покупателя 900 тыс. рублей.

Переоформить право собственности на дом с землей злоумышленники также не успели.

Как предполагают следователи, чтобы скрыть мошенничества, Цаплина решила убить потерпевшую и привлекла в качестве исполнителя своего знакомого — Дрокова, пообещав ему за это 300 тыс. рублей. Дроков, в свою очередь, вступил в сговор с Пятериковым.

В начале февраля 2016 г. обвиняемые вывезли жертву в Красноармейский район, где несколько раз выстрелили женщине в голову и туловище из травматического пистолета ИЖ-79-9Т, а затем задушили.

6 февраля 2016 г. сын потерпевшей обратился к правоохранителям заявлением о розыске. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Вскоре следователи задержали Дрокова и Пятерикова, после чего были установлены и другие участники преступлений.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд.