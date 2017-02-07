Самарские металлурги внедрили инновационный материал в российскую отрасль вагоностроения

Инновационный вагон-хоппер, кузов которого сделан из продукции Самарского металлургического завода, прошел сертификацию, сообщила пресс-служба компании "Арконик СМЗ".
Вагон из полуфабрикатов "Арконик СМЗ" — первый в России сертифицированный хоппер из алюминия. Вагон был разработан совместно с компаниями "РМ Рейл" и РУСАЛ. Вагон готов к серийному выпуску, его сертификация означает вступление в права наравне с другими участниками рынка. Кузов вагона целиком сделан из уникального сплава 1565ч (система Al-Mg), разработанного и запатентованного компанией "Арконик СМЗ" совместно с ЦНИИ КМ "Прометей" и ОАО "НИИ Стали".
За счет устойчивости к агрессивным средам он позволяет транспортировать минеральные удобрения, кальцинированную соду, цемент и более 50 других видов грузов. Применение сплава 1565ч позволило улучшить характеристика вагона. Его грузоподъемность была увеличена до 79 т (на 3-8 т больше, чем у аналогов), объем кузова доведен до 109 куб. м. Благодаря балансу между этими характеристиками экономия на перевозку одной тонны груза в среднем составляет до 10%.
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