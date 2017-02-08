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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

ЦБ РФ зарегистрировал отчет об итогах выпуска облигаций Народного займа Самарской области

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 7 февраля, ЦБ РФ объявил о государственной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых именных процентных бездокументарных облигаций с залоговым обеспечением серии 01 ООО "Технологии строительства СОФЖИ", размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36514-R.

Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора и на портале раскрытия.

Напомним, что размещение облигаций Народного займа Самарской области было завершено 23 января 2017 г. в связи с их 100% реализацией.

Первый выпуск именных бездокументарных облигаций региона был зарегистрирован Центробанком РФ 11 августа 2016 года. Размещение ценных бумаг стартовало 6 сентября.

Первым покупателем облигаций займа стал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Было выпущено 8,5 тыс. облигаций номинальной стоимостью 60 тыс. руб. каждая. Общая сумма эмиссии составила 510 млн рублей.

Размер купонного дохода был установлен в размере 13% годовых. Срок погашения облигационного займа был установлен в четвертом квартале 2019 года. Размещение облигаций  осуществлялось путем открытой подписки.

За первый месяц продаж реализовано купонов на сумму 20,7 млн рублей. В октябре 2016 г. были заключены две сделки, в ходе которых 5 тыс. облигаций выкупил "Тольяттихимбанк". Еще 1995 облигаций на сумму 119,9 млн руб. в январе выкупил АКБ "Газбанк".

Первый облигационный заем был разработан областным правительством по поручению губернатора как финансовый инструмент  для привлечения  денег населения и инвесторов под реализацию крупномасштабного инвестиционного проекта реновации исторического центра Самары "5 кварталов" (первая очередь квартала Е). Стоимость реализации всего проекта "5 кварталов" оценивается более чем 25 млрд рублей.  Первая очередь потребует 2,12 млрд рублей, средства облигационного займа составят немногим более 24%от  этой суммы. Возвращать деньги и проценты инвесторам планируется за счет продажи возведенной в рамках реновации недвижимости.

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