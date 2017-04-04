ООО "Транснефть — Трубопроводная строительная дирекция" (ООО "Транснефть — ТСД") является техническим заказчиком по ряду проектов строительства и реконструкции ПАО "Транснефть" в 13 регионах России. По итогам минувшего года Общество увеличило объемы и темпы работы в строительстве.

Строительные работы велись одновременно на 83 объектах линейной части магистральных трубопроводов и на 18 площадочных объектах. Было сварено 950 км трубопроводов, подключено к действующим трубопроводам 53 построенных участка, общей протяженностью 718 км. В том числе, работа велась в рамках таких значимых проектов, как "Проект "ЮГ". 1 этап. Реконструкция магистральных трубопроводов (МН) "Тихорецк — Новороссийск" и "Замена участков линейной части МН "Куйбышев — Лисичанск". Основные объемы строительно-монтажных работ по данным проектам в минувшем году завершились.

ООО "Транснефть — Трубопроводная строительная дирекция" заняла второе место среди организаций системы "Транснефть" по результатам оценки деятельности в области качества строительства в 2016 году.

В конце 2015 года ПАО "Транснефть" приняло решение о разработке системы менеджмента качества строительства (СМКС) и внедрении ее в компании, а также в дочерних организациях.

Минувший год был объявлен в системе ПАО "Транснефть" годом качества в строительстве. ООО "Транснефть — ТСД" в 2016 году приступило к внедрению новаций на подконтрольных производственных объектах. Одним из ключевых моментов такой работы стало изменение статуса служб контроля качества (СКК) подрядных организаций. Большая часть функций соблюдения качества строительно-монтажных работ возложена теперь на СКК подрядных организаций. Таким образом, к ответственности за выполнение работ и соблюдение сроков, добавился контроль качества.