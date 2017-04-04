ООО "Транснефть — Трубопроводная строительная дирекция" (ООО "Транснефть — ТСД") является техническим заказчиком по ряду проектов строительства и реконструкции ПАО "Транснефть" в 13 регионах России. По итогам минувшего года Общество увеличило объемы и темпы работы в строительстве.
Строительные работы велись одновременно на 83 объектах линейной части магистральных трубопроводов и на 18 площадочных объектах. Было сварено 950 км трубопроводов, подключено к действующим трубопроводам 53 построенных участка, общей протяженностью 718 км. В том числе, работа велась в рамках таких значимых проектов, как "Проект "ЮГ". 1 этап. Реконструкция магистральных трубопроводов (МН) "Тихорецк — Новороссийск" и "Замена участков линейной части МН "Куйбышев — Лисичанск". Основные объемы строительно-монтажных работ по данным проектам в минувшем году завершились.
ООО "Транснефть — Трубопроводная строительная дирекция" заняла второе место среди организаций системы "Транснефть" по результатам оценки деятельности в области качества строительства в 2016 году.
В конце 2015 года ПАО "Транснефть" приняло решение о разработке системы менеджмента качества строительства (СМКС) и внедрении ее в компании, а также в дочерних организациях.
Минувший год был объявлен в системе ПАО "Транснефть" годом качества в строительстве. ООО "Транснефть — ТСД" в 2016 году приступило к внедрению новаций на подконтрольных производственных объектах. Одним из ключевых моментов такой работы стало изменение статуса служб контроля качества (СКК) подрядных организаций. Большая часть функций соблюдения качества строительно-монтажных работ возложена теперь на СКК подрядных организаций. Таким образом, к ответственности за выполнение работ и соблюдение сроков, добавился контроль качества.
Последние комментарии
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
А все же аудит надо провести.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее