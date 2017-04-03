В Самаре для полиции будут закуплены алкотестеры на 5 млн рублей

"Приволжской окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ" ищет поставщиков, которые обеспечат самарскую полицию анализаторами паров этанола в выдыхаемом воздухе. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Начальная максимальная цена контракта составляет 4,8 млн рублей.
Согласно документации закупки, речь идет о приобретении 83 комплектов оборудования. Алкотестеры нужно поставить до конца июня.
Подрядчика должны определить 24 апреля.
Последние комментарии
откуда знают, что жители Казахстана не съедят эти продукты?
Где можно найти тарифы на услуги жкх с 1 июля 2015 г. По районам г. Самара?
Лучше бы на эти деньги какой-нибудь детский сад построили...Да не один...
Вот ребята "попилят" теперь...Интересно, хоть кто-то будет контролировать работы по рекультивации...Вообще, зачем туда лезть? Ведь разворошат, ещё хуже будет.У нас что, территории не хватает, как у япошек?Короче, полностью бредовая идея, чисто для "распила" бюджета...Потом у кого-то из чиновников появится авторучка за "лимон", если, конечно, особняк и яхту он уже "заработал"...
Чиновничья трагедия- как жить?