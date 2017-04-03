16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава Самарской таможни переведен на должность начальника Центральной энергетической таможни ФАС оспорит решение суда о незаконности повышения тарифов в Самаре В Самаре принадлежавшую области подстанцию незаконно сделали движимым имуществом и продали И.о. руководителя регионального минэкономразвития будет назначен Михаил Жданов Минимущества в третий раз объявило торги на продажу самолета Ту-154М

Министерства и ведомства Экономическая политика

В Самаре для полиции будут закуплены алкотестеры на 5 млн рублей

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 154
Версия для печати

"Приволжской окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ" ищет поставщиков, которые обеспечат самарскую полицию анализаторами паров этанола в выдыхаемом воздухе. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта составляет 4,8 млн рублей.

Согласно документации закупки, речь идет о приобретении 83 комплектов оборудования. Алкотестеры нужно поставить до конца июня.

Подрядчика должны определить 24 апреля.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

Острая боль
Необходимость протезирования
Плановое лечение
Профессиональная чистка зубов
Периодические осмотры
Всего проголосовало: 212
архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Павел Курганов 11 августа 2015 13:59 В Самаре готовы уничтожать санкционные товары, следующие транзитом из Казахстана

откуда знают, что жители Казахстана не съедят эти продукты?

Клавдия Латышева 28 июля 2015 16:51 Пересчитан региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг

Где можно найти тарифы на услуги жкх с 1 июля 2015 г. По районам г. Самара?

Олег Скорняков 22 мая 2015 17:02 Рекультивация территории химзавода в Чапаевске обойдется в 12 млрд рублей

Лучше бы на эти деньги какой-нибудь детский сад построили...Да не один...

Олег Скорняков 22 мая 2015 17:00 Рекультивация территории химзавода в Чапаевске обойдется в 12 млрд рублей

Вот ребята "попилят" теперь...Интересно, хоть кто-то будет контролировать работы по рекультивации...Вообще, зачем туда лезть? Ведь разворошат, ещё хуже будет.У нас что, территории не хватает, как у япошек?Короче, полностью бредовая идея, чисто для "распила" бюджета...Потом у кого-то из чиновников появится авторучка за "лимон", если, конечно, особняк и яхту он уже "заработал"...

михаил вдовин 05 апреля 2015 06:57 Бюджет программы подготовки к ЧМ-2018 в Самаре сократили на 3,5 млрд рублей

Чиновничья трагедия- как жить?

Фото на сайте

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30