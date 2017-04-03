В Самаре для полиции будут закуплены алкотестеры на 5 млн рублей

"Приволжской окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ" ищет поставщиков, которые обеспечат самарскую полицию анализаторами паров этанола в выдыхаемом воздухе. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта составляет 4,8 млн рублей. Согласно документации закупки, речь идет о приобретении 83 комплектов оборудования. Алкотестеры нужно поставить до конца июня. Подрядчика должны определить 24 апреля.