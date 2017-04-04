Предприятие "Кузнецов" завершило размещение ценных бумаг

Самарское ПАО "Кузнецов" завершило размещение ценных бумаг. Информация об этом опубликована на портале раскрытия.

Речь идет об обыкновенных бездокументарных именных акциях дополнительного выпуска с госномером 1-01-01277-Е-009D. Их выпуск был зарегистрирован 18 июня 2014 г., фактическое начало выпуска приходится на 10 сентября 2014 года.

Номинальная стоимость каждой акции составляла 1 рубль. Ценные бумаги размещались по закрытой подписке.

Всего было размещено 797,9 тыс. акций, что составило 99,74% от общего количества, подлежащего размещению. Фактическая цена каждой размещенной акции составила 10,1 тыс. рублей.

Дополнительные акции оплачивались как денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке (448,1 тыс. шт), так и зачетом денежных требований к ПАО "Кузнецов" (349,8 тыс. шт).

Покупателями акций выступили АО "ОПК "Оборонпром", Государственная корпорация "Ростех" и АО "ОДК".