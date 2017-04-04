Объявлен новый аукцион на строительство трамвайной ветки до стадиона "Самара Арена"

Департамент градостроительства Самары объявил новый аукцион на строительство трамвайной ветки. 4 апреля информация об этом опубликована на портале госзакупок.

По техзаданию подрядчик должен переустроить существующие коммуникации и обустроить двухпутные трамвайные пути общей длиной 1,7 км по Московскому шоссе от ул. Ташкентской до разворотного кольца на стадионе "Самара Арена", установить остановочные павильоны, построить диспетчерский пункт на разворотном кольце.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 741 млн рублей.

Подрядчика должны определить 13 апреля.

Напомним, в ноябре департамент градостроительства Самары объявлял аукцион на реконструкцию трамвайной линии от пл. Урицкого до Московского шоссе со строительством новой ветки длиной 1,68 км от ул. Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу.

Начальная стоимость была объявлена в 841,2 млн рублей.

В конце декабря 2016 г. были объявлены повторные торги, а начальная стоимость была снижена до 741 млн рублей.

Победителем торгов был признан единственный участник - ООО "ВолгаИнжинирингСпецТранс". Однако позднее результаты торгов были оспорены, а сам аукцион признан несостоявшимся.