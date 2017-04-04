Объявлен новый аукцион на строительство трамвайной ветки до стадиона "Самара Арена"

Департамент градостроительства Самары объявил новый аукцион на строительство трамвайной ветки. 4 апреля информация об этом опубликована на портале госзакупок.
По техзаданию подрядчик должен переустроить существующие коммуникации и обустроить двухпутные трамвайные пути общей длиной 1,7 км по Московскому шоссе от ул. Ташкентской до разворотного кольца на стадионе "Самара Арена", установить остановочные павильоны, построить диспетчерский пункт на разворотном кольце.
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 741 млн рублей.
Подрядчика должны определить 13 апреля.
Напомним, в ноябре департамент градостроительства Самары объявлял аукцион на реконструкцию трамвайной линии от пл. Урицкого до Московского шоссе со строительством новой ветки длиной 1,68 км от ул. Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу.
Начальная стоимость была объявлена в 841,2 млн рублей.
В конце декабря 2016 г. были объявлены повторные торги, а начальная стоимость была снижена до 741 млн рублей.
Победителем торгов был признан единственный участник - ООО "ВолгаИнжинирингСпецТранс". Однако позднее результаты торгов были оспорены, а сам аукцион признан несостоявшимся.
Последние комментарии
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...