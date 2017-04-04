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Дорожное строительство Транспорт и связь

Объявлен новый аукцион на строительство трамвайной ветки до стадиона "Самара Арена"

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары объявил новый аукцион на строительство трамвайной ветки. 4 апреля информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Объявлен новый аукцион на строительство трамвайной ветки до стадиона "Самара Арена" Объявлен новый аукцион на строительство трамвайной ветки до стадиона "Самара Арена"
Фото: Юлия Рубцова

По техзаданию подрядчик должен переустроить существующие коммуникации и обустроить двухпутные трамвайные пути общей длиной 1,7 км по Московскому шоссе от ул. Ташкентской до разворотного кольца на стадионе "Самара Арена", установить остановочные павильоны, построить диспетчерский пункт на разворотном кольце.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 741 млн рублей.

Подрядчика должны определить 13 апреля.

Напомним, в ноябре департамент градостроительства Самары объявлял аукцион на реконструкцию трамвайной линии от пл. Урицкого до Московского шоссе со строительством новой ветки длиной 1,68 км от ул. Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу.

Начальная стоимость была объявлена в 841,2 млн рублей.

В конце декабря 2016 г. были объявлены повторные торги, а начальная стоимость была снижена до 741 млн рублей.

Победителем торгов был признан единственный участник - ООО "ВолгаИнжинирингСпецТранс". Однако позднее результаты торгов были оспорены, а сам аукцион признан несостоявшимся.

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Последние комментарии

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