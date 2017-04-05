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Государство и Бизнес Экономическая политика

Роспотребнадзор проведет день открытых дверей для предпринимателей

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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13 апреля специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области проконсультируют предпринимателей по санитарно-эпидемиологическим вопросам и расскажут о защите прав потребителей.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 16:00 в Самаре по адресу пр. Митирева, 1, кабинет 306.
Кроме того, для бизнесменов на территории области в то же время аналогичные встречи будут проводиться в Тольятти (Московский пр., 19), Сызрани (ул. Советская, 100), Новокуйбышевске (ул. Толстого, 19), Чапаевске (ул. Ленина, 95), Отрадном (ул. Первомайская, 20), Сергиевском районе (с. Сергиевск, ул. Краснова, 84а) и Нефтегорске (ул. Нефтяников, 1).

Добавим, что впервые региональный Роспотребнадзор и его территориальные отделы провели "Дни открытых дверей для предпринимателей" в 2016 году. В основном участников встреч интересовали вопросы, связанные с разъяснением требований законодательства РФ, касающиеся порядка прохождения медицинского осмотра работниками, требований к маркировке продуктов, порядка подачи уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности и алгоритма проведения экспертизы при продаже-покупке промышленных товаров несоответствующего качества.

В то же время, как сообщает ведомство, план проверок Управления на 2017 год сформирован с учетом риск-ориентированного подхода. То есть в календарь выездных надзорных мероприятий Роспотребнадзора внесены только те субъекты малого и среднего бизнеса, за которыми были замечены грубые административные нарушения, а также организации, приостановившие деятельность. Исключения составляют виды деятельности в сфере здравоохранения, образования и социальной сфере.

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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