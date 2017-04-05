Роспотребнадзор проведет день открытых дверей для предпринимателей

13 апреля специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области проконсультируют предпринимателей по санитарно-эпидемиологическим вопросам и расскажут о защите прав потребителей.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 16:00 в Самаре по адресу пр. Митирева, 1, кабинет 306.

Кроме того, для бизнесменов на территории области в то же время аналогичные встречи будут проводиться в Тольятти (Московский пр., 19), Сызрани (ул. Советская, 100), Новокуйбышевске (ул. Толстого, 19), Чапаевске (ул. Ленина, 95), Отрадном (ул. Первомайская, 20), Сергиевском районе (с. Сергиевск, ул. Краснова, 84а) и Нефтегорске (ул. Нефтяников, 1).

Добавим, что впервые региональный Роспотребнадзор и его территориальные отделы провели "Дни открытых дверей для предпринимателей" в 2016 году. В основном участников встреч интересовали вопросы, связанные с разъяснением требований законодательства РФ, касающиеся порядка прохождения медицинского осмотра работниками, требований к маркировке продуктов, порядка подачи уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности и алгоритма проведения экспертизы при продаже-покупке промышленных товаров несоответствующего качества.

В то же время, как сообщает ведомство, план проверок Управления на 2017 год сформирован с учетом риск-ориентированного подхода. То есть в календарь выездных надзорных мероприятий Роспотребнадзора внесены только те субъекты малого и среднего бизнеса, за которыми были замечены грубые административные нарушения, а также организации, приостановившие деятельность. Исключения составляют виды деятельности в сфере здравоохранения, образования и социальной сфере.