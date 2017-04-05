16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Правительство региона поддержало раздельное регулирование производства и оборота пива Резидент технопарка "Жигулевская долина" - компания "Веблайм" - развивает малый и средний бизнес В прошлом году 340 тыс. жителей региона не заплатили имущественные налоги В Самаре к системе контроля за алкогольной продукцией подключено 98% торговых объектов Самарский подшипниковый завод осваивает производство пяти типов продукции для ВПК

Государство и Бизнес Экономическая политика

Правительство региона поддержало раздельное регулирование производства и оборота пива

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 187
Версия для печати
Фото: Юлия Рубцова

Выпуск безалкогольной пивной продукции полностью соответствует государственным целям по снижению уровня потребления алкоголя. Об этом Волга Ньюс во время круглого стола, посвященного новому тренду перехода российских потребителей на безалкогольное пиво, рассказал вице-губернатор - министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

"В марте 2017 года одно из крупнейших предприятий региона - филиал ООО "Балтика" - "Балтика-Самара" - осуществило запуск нового оборудования по производству безалкогольного пива. Инициативу компании поддержало региональное правительство, посчитав, что в условиях сокращения пивного рынка рост безалкогольного сегмента укрепит позиции компании. Для нас это потенциал в создании новых рабочих мест, увеличении налоговых поступлений и расширении представленности нашего региона на внешних рынках", - считает Кобенко.

По его словам, запуск новых линий по производству безалкогольного пива полностью соответствует концепции государственной политики нашей страны в части снижения потребления алкоголя в целом. Вместе с тем, как уже отметил вице-губернатор, российский рынок пива в последние годы чувствует себя не совсем уверенно, сокращая объемы. Поэтому, чтобы поддержать эту отрасль, в правительстве Российской Федерации рассматривается идея о раздельном регулировании рынка алкогольной продукции в зависимости от ее крепости. Уже подготовлена концепция раздельного регулирования производства и оборота пивоваренной продукции. И правительство Самарской области официально поддержало принятие данной концепции.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

Острая боль
Необходимость протезирования
Плановое лечение
Профессиональная чистка зубов
Периодические осмотры
Всего проголосовало: 212
архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 12:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 12:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 02 сентября 2014 00:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 16:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 21:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Технопарк "Жигулевская долина" продолжает представлять своих резидентов

Технопарк "Жигулевская долина" продолжает представлять своих резидентов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30