Правительство региона поддержало раздельное регулирование производства и оборота пива

Выпуск безалкогольной пивной продукции полностью соответствует государственным целям по снижению уровня потребления алкоголя. Об этом Волга Ньюс во время круглого стола, посвященного новому тренду перехода российских потребителей на безалкогольное пиво, рассказал вице-губернатор - министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.
"В марте 2017 года одно из крупнейших предприятий региона - филиал ООО "Балтика" - "Балтика-Самара" - осуществило запуск нового оборудования по производству безалкогольного пива. Инициативу компании поддержало региональное правительство, посчитав, что в условиях сокращения пивного рынка рост безалкогольного сегмента укрепит позиции компании. Для нас это потенциал в создании новых рабочих мест, увеличении налоговых поступлений и расширении представленности нашего региона на внешних рынках", - считает Кобенко.
По его словам, запуск новых линий по производству безалкогольного пива полностью соответствует концепции государственной политики нашей страны в части снижения потребления алкоголя в целом. Вместе с тем, как уже отметил вице-губернатор, российский рынок пива в последние годы чувствует себя не совсем уверенно, сокращая объемы. Поэтому, чтобы поддержать эту отрасль, в правительстве Российской Федерации рассматривается идея о раздельном регулировании рынка алкогольной продукции в зависимости от ее крепости. Уже подготовлена концепция раздельного регулирования производства и оборота пивоваренной продукции. И правительство Самарской области официально поддержало принятие данной концепции.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html