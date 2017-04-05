Правительство региона поддержало раздельное регулирование производства и оборота пива

Выпуск безалкогольной пивной продукции полностью соответствует государственным целям по снижению уровня потребления алкоголя. Об этом Волга Ньюс во время круглого стола, посвященного новому тренду перехода российских потребителей на безалкогольное пиво, рассказал вице-губернатор - министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

"В марте 2017 года одно из крупнейших предприятий региона - филиал ООО "Балтика" - "Балтика-Самара" - осуществило запуск нового оборудования по производству безалкогольного пива. Инициативу компании поддержало региональное правительство, посчитав, что в условиях сокращения пивного рынка рост безалкогольного сегмента укрепит позиции компании. Для нас это потенциал в создании новых рабочих мест, увеличении налоговых поступлений и расширении представленности нашего региона на внешних рынках", - считает Кобенко.

По его словам, запуск новых линий по производству безалкогольного пива полностью соответствует концепции государственной политики нашей страны в части снижения потребления алкоголя в целом. Вместе с тем, как уже отметил вице-губернатор, российский рынок пива в последние годы чувствует себя не совсем уверенно, сокращая объемы. Поэтому, чтобы поддержать эту отрасль, в правительстве Российской Федерации рассматривается идея о раздельном регулировании рынка алкогольной продукции в зависимости от ее крепости. Уже подготовлена концепция раздельного регулирования производства и оборота пивоваренной продукции. И правительство Самарской области официально поддержало принятие данной концепции.