В МФЦ Самары пройдет акция "Неделя помощи малому и среднему бизнесу"

С 10 по 15 апреля в центральном отделении МФЦ Самары (Московское шоссе, литера Д, корпус 28а) пройдет акция "Неделя помощи малому и среднему бизнесу", сообщает пресс-служба правительства области.

В рамках акции всем представителям малого и среднего бизнеса, зарегистрированным в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставят возможность приоритетного получения любой государственной или муниципальной услуги, предоставляемой на базе МФЦ, при получении впервые услуги акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация "МСП").

В МФЦ можно получить следующие услуги Корпорации "МСП":