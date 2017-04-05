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Малый бизнес Экономическая политика

В МФЦ Самары пройдет акция "Неделя помощи малому и среднему бизнесу"

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 10 по 15 апреля в центральном отделении МФЦ Самары (Московское шоссе, литера Д, корпус 28а) пройдет акция "Неделя помощи малому и среднему бизнесу", сообщает пресс-служба правительства области.

В рамках акции всем представителям малого и среднего бизнеса, зарегистрированным в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставят возможность приоритетного получения любой государственной или муниципальной услуги, предоставляемой на базе МФЦ, при получении впервые услуги акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация "МСП").

В МФЦ можно получить следующие услуги Корпорации "МСП":

  • информация о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 федерального закона от 24 июля 2007 г №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и свободном от прав третьих лиц;
  • информация об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011 г №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
  • информация о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

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михаил вдовин 23 апреля 2015 14:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 17:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 21:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 17:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 07:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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