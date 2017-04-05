В июне на стадионе "Самара-Арена" начнется устройство футбольного поля

В июне на стадионе "Самара-Арена" специалисты приступят к устройству футбольного поля, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Работа ведется в круглосуточном режиме, на площадке строительства в две смены трудится 2300 человек и 137 единиц техники. Стройка вошла в заданный график с небольшим отставанием по металлоконструкциям. Но производственные и технологические процессы построены сегодня таким образом, чтобы к маю отставание было ликвидировано.

В январе этого года на стройке был открыт третий поток по монтажу металлоконструкций. Из 96 монтажных блоков кровли стадиона установлены на сегодня 48.

На 100% смонтированы наружные тепловые сети стадиона, монолитные работы завершены на 99%. На 50% - ливневая и хозяйственно-бытовая канализация. Подходят к концу работы по монтажу и остеклению наружных витражей. Параллельно ведутся отделочные работы: штукатурка, шлифовка, устройство утепления и стяжки пола.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию - декабрь 2017 года.