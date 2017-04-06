Областное правительство подписало новое соглашение с ритейлером "Неотрейд"

6 апреля правительство Самарской области подписало новое соглашение о сотрудничестве с ООО "Неотрейд", которое владеет торговыми сетями "Пеликан" и "Миндаль".

Такой документ с компанией подписан не впервые, предыдущий был в 2013 году.

"Я считаю, что задачи, оговоренные в том соглашении, мы перевыполнили по многим показателям", - отметил вице-губернатор - министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

Он рассказал, что за это время у компании стало больше магазинов и увеличилось количество рабочих мест. Так, если в 2013 г. было 105 магазинов сети "Пеликан", в которых работало около 1,5 тыс. человек, то сейчас их 180 и 2,7 тыс. соответственно. Кроме того, была приобретена торговая сеть "Миндаль".

В рамках нового соглашения, рассчитанного на четыре года, "Неотрейд" обязуется открыть 45 новых магазинов и привлечь порядка 900 человек персонала.

"Подписывая подобный документ, мы рассчитываем, в первую очередь, на создание новых рабочих мест, - подчеркнул министр. - Кроме того, это дополнительные налоги в региональный и муниципальный бюджеты, а также привлечение местных производителей и расширение их ассортимента на полках торговых сетей".

Заместитель генерального директора "Неотрейда" Антон Емельянов отметил, что уже в течение одного-полутора месяцев в регионе откроется 10 магазинов.

Напомним, на днях было подписано аналогичное соглашение с ООО "Элит" (магазины "Пчелка" и "Карамель"), в рамках которого компания должна открыть 20 новых магазинов по всей области и создать около 500 рабочих мест.