В самарском кинотеатре "Шипка" снова откроются кинозалы

В самарском кинотеатре "Шипка" на ул. Стара-Загора снова откроются кинозалы, сообщает samru.ru со ссылкой на главу города Олега Фурсова. По его словам, новый инвестор собирается открыть в "Шипке" четыре киноазала, а также развлекательную зону с аттракционами.

Напомним, здание кинотеатра было построено в 1975 году. В постсоветское время здесь был развлекательный центр, потом кинотеатр возрождали, позже был сделан упор на торговлю, а затем арендаторы ушли. Собственник здания ООО "Премьера" неоднократно пытался продать его.

Параллельно областное министерство имущественных отношений рассматривало варианты выкупа объекта, а городские власти инициировали прокурорскую проверку законности отчуждения кинотеатра "Шипка" из муниципальной собственности в 2004 году.

В 2015 г. "Премьеру" признали несостоятельной, открыв конкурсное производство. Арбитражный управляющий ООО Михаил Колесников пытался реализовать здания "Шипки" и кафе "Ласточка" с участками на аукционе. За кинотеатр планировалось выручить 80,11 млн руб., за кафе - 10,4 млн рублей. Покупателей на них не нашлось. Затем управляющий известил, что активы будут продаваться посредством публичного предложения.

В итоге 9 января 2017 г. победителем аукциона по продаже "Шипки" признана Елена Еремина из Ульяновска, предложившая 43,4 млн руб. за лот. Указывается, что она представляет интересы ООО "РСК Групп".

Здание кафе "Ласточка" с земельным участком под ним досталось самарскому ООО "Пивторг". Компания предложила за лот 7,2 млн рублей.