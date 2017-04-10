Самарская гостиница "Азимут" выставлена на продажу

ООО "Азимут хотелс компани" прекращает деятельность в Самаре, выставив на продажу свой единственный актив в регионе — гостиницу "Азимут". За закрытый на реконструкцию отель холдинг Александра Клячина рассчитывает выручить 390 млн руб., пишет "Самарское обозрение".

Самарский отель "Националъ" площадью более 8 тыс. кв. м "Азимут" купил в 2006 году. Здание гостиницы на ул. Ленинградской, 37 является памятником архитектуры и истории областного значения — оно построено в конце ХIХ века купцом Павлом Гучковым.

Уже в 2013 г. федеральный инвестор закрыл отель на реконструкцию, которая, по информации издания, до сих пор так и не началась. В апреле стало известно, что "Азимут" решил отказаться от самарской гостиницы, выставив ее на продажу. Соответствующее объявление, размещенное ГК "Бизнес-Гарант", которая занимается реализацией объекта, уже появилось в специализированных СМИ.

"Сейчас гостиница не функционирует. Работает только 1-й этаж, который занимают стабильные арендаторы. Есть проект реконструкции здания", — говорится в объявлении.

В самом "Азимуте" на запрос "СО" не ответили.