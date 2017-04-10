Стала известна программа фестиваля музыки и искусств "Тремоло"

Фестиваль музыки и искусств "Тремоло" ("Классика над Волгой") состоится в Тольятти с 25 по 27 июня, сообщила пресс-служба фестиваля.
Откроет фестиваль оперетта Штрауса "Цыганский барон", написанная по новелле "Саффи" Мора Йокаи. В основе — тема человеческого достоинства и всепобеждающей любви, национальной гордости и стремления к свободе. Премьера в исполнении Казанской консерватории состоялась 7 марта в Государственном Большом концертном зале им. Сайдашева (Казань).
"Это целая музыкальная феерия, объединяющая различные виды искусства — симфоническую музыку, хоровое пение, сольный вокал, актерскую игру. Только представьте, на сцене одновременно поют, танцуют и играют почти 100 человек", — замечает автор проекта Алексей Возилов.
Второй день — это лирика и страсть. На сцене камерный оркестр "Северная симфониетта" Санкт-Петербургского государственного театра "Мюзик-Холл". За дирижерским пультом — худрук театра и фестиваля Фабио Мастранджело. "Симфониетта" — совсем юное детище маэстро, создан в апреле 2015 года. Отличительная особенность — душевность и теплота исполнения музыкантов в сочетании с импульсивностью и чувственностью Мастранджело. Дополнят вечер партии ведущих солистов Мариинского театра — Августа Амонова (тенор), Анны Кикнадзе (меццо-сопрано) и Михаила Колелишвили (бас). Кстати, в разные годы Анна и Михаил представляли Грузию на Международном конкурсе BBC "Певец мира", став его финалистами.
Под занавес фестиваля зрителя ждет битва оркестров — необычный творческий эксперимент. Три молодых и ярких коллектива, исполняющих совершенно разную музыку, представят свое видение отдельных музыкальных эпох и стилей. Соревнуясь друг с другом в виртуозности исполнения, юморе, страсти и мастерстве импровизации. "БИС-КВИТ" — визитная карточка Санкт-Петербурга, объединяет звучание русских народных инструментов и тембры эстрадного джаза. Erato quintet — струнный ансамбль, созданный для возрождения культуры камерного музицирования. Третий коллектив пока держится в секрете.
Одна из особенностей грядущего фестиваля — публику ждут не пять, а три музыкальных вечера. Организаторы проекта открыто разводят руками — всему виной непростая социально-экономическая ситуация в городе и стране, в результате которой в первую очередь всегда страдает сфера культуры и искусства.
"Поэтому мы решили сосредоточить свои ресурсы на качестве вечеров, а не на количестве", — поясняет художественный руководитель "Тремоло" Фабио Мастранджело.
Билеты можно приобрести во всех кассах Тольятти. С понедельника — на сайте фестиваля www.volgaclassic.ru, из любой точки мира, без комиссии. В среднем, стоимость билетов подорожала на 200-300 руб., ценник начинается от 1 тыс. рублей.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!