Стала известна программа фестиваля музыки и искусств "Тремоло"

Фестиваль музыки и искусств "Тремоло" ("Классика над Волгой") состоится в Тольятти с 25 по 27 июня, сообщила пресс-служба фестиваля.

Откроет фестиваль оперетта Штрауса "Цыганский барон", написанная по новелле "Саффи" Мора Йокаи. В основе — тема человеческого достоинства и всепобеждающей любви, национальной гордости и стремления к свободе. Премьера в исполнении Казанской консерватории состоялась 7 марта в Государственном Большом концертном зале им. Сайдашева (Казань).

"Это целая музыкальная феерия, объединяющая различные виды искусства — симфоническую музыку, хоровое пение, сольный вокал, актерскую игру. Только представьте, на сцене одновременно поют, танцуют и играют почти 100 человек", — замечает автор проекта Алексей Возилов.

Второй день — это лирика и страсть. На сцене камерный оркестр "Северная симфониетта" Санкт-Петербургского государственного театра "Мюзик-Холл". За дирижерским пультом — худрук театра и фестиваля Фабио Мастранджело. "Симфониетта" — совсем юное детище маэстро, создан в апреле 2015 года. Отличительная особенность — душевность и теплота исполнения музыкантов в сочетании с импульсивностью и чувственностью Мастранджело. Дополнят вечер партии ведущих солистов Мариинского театра — Августа Амонова (тенор), Анны Кикнадзе (меццо-сопрано) и Михаила Колелишвили (бас). Кстати, в разные годы Анна и Михаил представляли Грузию на Международном конкурсе BBC "Певец мира", став его финалистами.

Под занавес фестиваля зрителя ждет битва оркестров — необычный творческий эксперимент. Три молодых и ярких коллектива, исполняющих совершенно разную музыку, представят свое видение отдельных музыкальных эпох и стилей. Соревнуясь друг с другом в виртуозности исполнения, юморе, страсти и мастерстве импровизации. "БИС-КВИТ" — визитная карточка Санкт-Петербурга, объединяет звучание русских народных инструментов и тембры эстрадного джаза. Erato quintet — струнный ансамбль, созданный для возрождения культуры камерного музицирования. Третий коллектив пока держится в секрете.

Одна из особенностей грядущего фестиваля — публику ждут не пять, а три музыкальных вечера. Организаторы проекта открыто разводят руками — всему виной непростая социально-экономическая ситуация в городе и стране, в результате которой в первую очередь всегда страдает сфера культуры и искусства.

"Поэтому мы решили сосредоточить свои ресурсы на качестве вечеров, а не на количестве", — поясняет художественный руководитель "Тремоло" Фабио Мастранджело.

Билеты можно приобрести во всех кассах Тольятти. С понедельника — на сайте фестиваля www.volgaclassic.ru, из любой точки мира, без комиссии. В среднем, стоимость билетов подорожала на 200-300 руб., ценник начинается от 1 тыс. рублей.