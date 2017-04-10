В Самаре пройдет "День инноваций"

На конференцию под таким названием 13 апреля в Renaissance Samara Hotel соберутся участники рынка ценных бумаг, разработчики перспективных направлений, инвесторы.

Организатор мероприятия — инвестиционная компания "Фридом Финанс" — профессиональный участник рынка ценных бумаг, лауреат премий профессионального сообщества, основатель успешных финтехпроектов — магазина акций Freedom24 и инвестиционной системы "Восход". В конференции участвуют радиоведущая Business FM и частный инвестор Надежда Грошева, эксперты и представители НП РТС и ИК "Фридом Финанс". Ключевая тема обсуждений — актуальные тренды инвестиций в инновации, перспективные направления. Для участия нужна регистрация странице мероприятия.