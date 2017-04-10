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Инвестиции Финансы

В Самаре пройдет "День инноваций"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На конференцию под таким названием 13 апреля в Renaissance Samara Hotel соберутся участники рынка ценных бумаг, разработчики перспективных направлений, инвесторы.

Организатор мероприятия — инвестиционная компания "Фридом Финанс" — профессиональный участник рынка ценных бумаг, лауреат премий профессионального сообщества, основатель успешных финтехпроектов — магазина акций Freedom24 и инвестиционной системы "Восход".

В конференции участвуют радиоведущая Business FM и частный инвестор Надежда Грошева, эксперты и представители НП РТС и ИК "Фридом Финанс". Ключевая тема обсуждений — актуальные тренды инвестиций в инновации, перспективные направления.

Для участия нужна регистрация странице мероприятия.

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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:21 В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

Не все так просто в королевстве(

Thought Mind 06 августа 2014 22:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

значит Самарскую область ждет инфляция

Thought Mind 06 августа 2014 22:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

ёёё! так дорого!

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