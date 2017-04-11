НОВАТЭК представил предварительные производственные результаты за 1-й квартал

ПAO "НОВАТЭК" подвело предварительные итоги производственной деятельности за первый квартал 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В первом квартале 2017 года товарная добыча углеводородов составила 127,7 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 15,7 млрд куб. м. природного газа и 2,967 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с первым кварталом 2016 года добыча углеводородов снизилась на 11,8 млн бнэ или на 8,5%.
Объем реализации природного газа по предварительным данным составил 18,8 млрд куб. м., что на 5,5% выше аналогичного показателя первого квартала 2016 года.
Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК составил 2,910 млн тонн, при этом среднесуточный объем переработки снизился на 9,0% по сравнению с первым кварталом 2016 года. На комплексе в Усть-Луге среднесуточный объем переработки на 0,4% превысил показатель 2016 года, всего переработано 1,767 млн тонн стабильного газового конденсата.
По предварительным данным, объем реализации готовой продукции комплекса в Усть-Луге составил 1,837 млн тонн, в том числе 1,130 млн тонн нафты, 0,305 млн тонн керосина, 0,402 млн тонн мазута и дизельной фракции (газойля). Объем экспортных поставок стабильного газового конденсата составил 0,134 млн тонн.
По состоянию на 31 марта 2017 года 0,1 млрд куб. м. газа, а также 0,542 млн тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.
Последние комментарии
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
А все же аудит надо провести.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее