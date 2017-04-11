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Государство и Бизнес Экономическая политика

Печатные киоски приносят самарским предпринимателям все больше убытков

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сейчас в Самаре работает 210 газетных киосков компаний "Печать" и "Роспечать". Однако, как отмечают сами представители бизнеса, количество торговых точек постепенно снижается. Причин для происходящего несколько: с одной стороны, это снижение спроса на периодику, с другой — неурегулированность правового статуса объектов торговли.

Фото: Екатерина Тальман

Кризис на рынке продажи печатной продукции начался не год и даже не два назад. И нынешняя ситуация, по мнению заинтересованных сторон, во многом связана с изменением законодательной базы. Как поясняет руководитель управления арендой и иных обязательных прав Министерства имущественных отношений Самарской области Александр Ткачев, по закону, чтобы попасть в схему размещения торговых объектов, необходимо получить на землю под киосками кадастровый номер и участвовать в торгах. Обойти эти требования законодательства чиновники не имеют права. В то время как предприниматели в попытках сделать все "по закону", сталкиваются с множеством административных барьеров.
По словам генерального директора Самарского ОАО "Роспечать" Ивана Шитова, ранее в регионе работало 419 киосков, сейчас — всего 349, из них в Самаре — всего 150. Однако в новой схеме размещения указаны лишь 130 объектов. Они имеют все необходимые документы для продолжения работы. Будущее остальных не столь радужно, так как по ним нет договоров аренды на землю.

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"Прежнее руководство не уделило внимания этому вопросу (тогда им ведали губернские власти, и оформление было проще), а сейчас у предприятия просто нет денег, — сетует Иван Шитов. — При этом покупка участка через торги означает, что сначала, для оформления заявки для участия, необходимо подготовить пакет документов, включающий в себя план участка. Это требует немалых финансовых затрат. А уже после выставления участка на торги приобрести его могут и другие предприятия, в том числе торгующие продуктами и готовые предложить большие суммы, нежели "Роспечать" и "Печать". Поэтому на сегодняшний момент ситуация выглядит так: киоски продолжают работать, а городские власти (вопрос находится в их компетенции), ждут, пока документы будут оформлены".

На недавней встрече участников этого рынка, прошедшей в пресс-центре самарской "Комсомолки", начальник отдела контроля и учета объектов потребительского рынка и организации бытового обслуживания населения администрации Самары Артем Иванов заверил собравшихся, что киоски будут продолжать работать. Однако процесс сноса и демонтажа киосков все же идет. По словам директора ЗАО "Печать" Евгения Киржнера, происходит это не из-за просроченных договоров, а по причине ремонта дорог и расположенных рядом с ними территорий. "В этом случае предприятиям положены компенсационные участки, — говорит он, — но расположены все они вдалеке от основных пешеходных маршрутов, к примеру, в Зубчаниновке, на ул. Нагорной. В этом случае надеяться на прибыльность киосков не приходится. А во вновь застраиваемых районах, с большим пешеходным трафиком, они не появляются. Это приводит к падению доходов предприятий".

6 тыс. человек обслуживает один печатный киоск в Самаре. Для сравнения, в Липецкой области этот показатель равен 1, 4 тыс., в Калининградской — 2,5 тыс. человек.

Для того, чтобы выйти из нынешней непростой ситуации, исполнительный директор "Социальной газеты" Татьяна Мельникова предложила использовать опыт Липецкой области. За последние годы там развернута целая компания "Читаем вместе", которая позволила привлечь покупателей в газетные киоски. Как и в Самаре, в липецких киосках с периодикой также можно приобрести прохладительные напитки, игрушки детям и другие товары, причем размер павильона позволяет покупателям заходить внутрь. Все это позволило предприятию "Роспечать" заметно увеличить оборот продукции и увеличить количество киосков.

Дмитрий Плешаков, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Самарское ОАО "Роспечать":

— Уже сейчас периодически 10-15 киосков в городе не работают, так как приносят слишком небольшую выручку, что приводит к низким зарплатам продавцов, и соответственно, к их уходу с работы. Однако до сих пор киоски очень важны для тех, кто хотел бы приобрести газеты и журналы — по статистике, 70% продаваемых в них товаров составляет печатная продукция.

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