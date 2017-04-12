Квартиры в Озерном предлагают передать в маневренный фонд

Квартиры в поселке Озерный предлагают передать в маневренный жилищный фонд Самары. Такое предложение прозвучало от уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой во время доклада на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы 11 апреля.
По словам Ольги Гальцовой, в Самаре очень остро стоит вопрос нехватки квартир маневренного фонда для временного проживания горожан, пострадавших от пожара и других ЧП.
"Во многих муниципальных образованиях Самарской области практически отсутствует маневренный фонд. Имеющиеся в распоряжении муниципалитетов жилые помещения находятся в запущенном состоянии. Эта проблема препятствует реализации жилищных прав в чрезвычайных обстоятельствах. На сегодняшний день в 24 из 37 муниципальных образований Самарской области маневренный фонд не сформирован", — пояснила она.
В качестве варианта решения проблемы омбудсмен предложила рассмотреть передачу в маневренный фонд 200 квартир в поселке Озерный, которые в данный момент стоят пустыми. Депутаты обещали детально проработать возможность решения этого вопроса в ближайшее время.
"Передача пустующих квартир в поселке Озерный в маневренный фонд — интересное предложение, которое заслуживает детального изучения и проработки. Для семей, пострадавших от пожаров и других чрезвычайных ситуаций и не имеющих другого жилья, это может стать реальным выходом из ситуации. В ближайшее время мы обсудим этот вопрос с министерством строительства и городскими властями Самары", — прокомментировал председатель комитета по строительству губдумы Владимир Кошелев.
Последние комментарии
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))
Уберите уже его из города насовсем.