Квартиры в Озерном предлагают передать в маневренный фонд

Квартиры в поселке Озерный предлагают передать в маневренный жилищный фонд Самары. Такое предложение прозвучало от уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой во время доклада на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы 11 апреля.

По словам Ольги Гальцовой, в Самаре очень остро стоит вопрос нехватки квартир маневренного фонда для временного проживания горожан, пострадавших от пожара и других ЧП.

"Во многих муниципальных образованиях Самарской области практически отсутствует маневренный фонд. Имеющиеся в распоряжении муниципалитетов жилые помещения находятся в запущенном состоянии. Эта проблема препятствует реализации жилищных прав в чрезвычайных обстоятельствах. На сегодняшний день в 24 из 37 муниципальных образований Самарской области маневренный фонд не сформирован", — пояснила она.

В качестве варианта решения проблемы омбудсмен предложила рассмотреть передачу в маневренный фонд 200 квартир в поселке Озерный, которые в данный момент стоят пустыми. Депутаты обещали детально проработать возможность решения этого вопроса в ближайшее время.

"Передача пустующих квартир в поселке Озерный в маневренный фонд — интересное предложение, которое заслуживает детального изучения и проработки. Для семей, пострадавших от пожаров и других чрезвычайных ситуаций и не имеющих другого жилья, это может стать реальным выходом из ситуации. В ближайшее время мы обсудим этот вопрос с министерством строительства и городскими властями Самары", — прокомментировал председатель комитета по строительству губдумы Владимир Кошелев.