На период ремонта Южного моста изменится движение автобусов пригородного сообщения

В связи с ремонтом Южного моста и путепровода "Аврора" движение автобусов пригородного сообщения по маршрутам №140, 141, 392, 429, 492 будет осуществляться до железнодорожной станции Толевая, сообщает мэрия Самары.
Также по информации министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, пересадка на те же маршруты автобусов для передвижения по Самаре предусмотрена на пересечении Южного проезда и ул. Спасской. Для пересадки на городские автобусы пассажирам необходимо выйти возле комбината "Мягкая кровля" и проследовать по пешеходному маршруту до ул. Промышленности.
Оплата проезда будет скорректирована с учетом вышеуказанных изменений.
Напомним, на период ремонта моста разработана временная транспортная схема и альтернативные маршруты для внутригородских пассажирских перевозок.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!