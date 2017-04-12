На период ремонта Южного моста изменится движение автобусов пригородного сообщения

В связи с ремонтом Южного моста и путепровода "Аврора" движение автобусов пригородного сообщения по маршрутам №140, 141, 392, 429, 492 будет осуществляться до железнодорожной станции Толевая, сообщает мэрия Самары.

Также по информации министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, пересадка на те же маршруты автобусов для передвижения по Самаре предусмотрена на пересечении Южного проезда и ул. Спасской. Для пересадки на городские автобусы пассажирам необходимо выйти возле комбината "Мягкая кровля" и проследовать по пешеходному маршруту до ул. Промышленности.

Оплата проезда будет скорректирована с учетом вышеуказанных изменений.

Напомним, на период ремонта моста разработана временная транспортная схема и альтернативные маршруты для внутригородских пассажирских перевозок.