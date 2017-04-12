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Реконструкция Московского шоссе к ЧМ-2018 переведена в круглосуточный режим Движение по Южному мосту ограничат с 12 апреля Росавтодор рассматривает возможность софинансирования строительства магистрали "Центральная" В Самарской области обследуют и диагностируют состояние 170 мостов Объявлен новый аукцион на строительство трамвайной ветки до стадиона "Самара Арена"

Дорожное строительство Транспорт и связь

Реконструкция Московского шоссе к ЧМ-2018 переведена в круглосуточный режим

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 12 апреля работы по реконструкции Московского шоссе переведены в круглосуточный режим, сообщили на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы 11 апреля. Это стало возможным после установления плюсовой температуры воздуха в ночное время.

"На сегодняшний момент общая готовность Московского шоссе составляет 46%. При этом готовность путепроводов тоннельного типа на пересечении с Ракитовским шоссе и пр. Кирова составляет 85%. Движение по Московскому шоссе планируется открыть 1 сентября", — пояснил руководитель отдела планирования и прогнозирования регионального министерства транспорта и автомобильных дорог Дмитрий Панафенов.

Напомним, также в рамках подготовки к ЧМ-2018 реконструируется дорога пос. Волжский — аэропорт "Курумоч". В настоящее время, по данным минтранса, степень выполнения работ составляет 58%.
Кроме того, ведется строительство нескольких дорог в районе стадиона "Самара Арена".

"Готовность ул. Дальней сейчас составляет 35%. Готовность ул. Арена 2018 — 25%. На этой улице предусмотрен подземный пешеходный переход — он готов на 40%. Работы на этих объектах будут завершены к ноябрю 2017 года", — рассказал Дмитрий Панафенов.

Также проектом предусмотрено строительство девяти внутриквартальных проездов на территории Радиоцентра. По всем из них сейчас объявлены торги, подрядчика должны определить 21 апреля. Эти проезды должны быть построены к осени. По данным портала госзакупок, общая стоимость этих госконтрактов может составить до 350 млн рублей.

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Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 15:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

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Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

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Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Артем stroysamaru 25 августа 2016 13:50 Под ул. Дальней вдоль Московского шоссе построят тоннель для трамваев

не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...

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