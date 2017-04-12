Реконструкция Московского шоссе к ЧМ-2018 переведена в круглосуточный режим

С 12 апреля работы по реконструкции Московского шоссе переведены в круглосуточный режим, сообщили на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы 11 апреля. Это стало возможным после установления плюсовой температуры воздуха в ночное время.

"На сегодняшний момент общая готовность Московского шоссе составляет 46%. При этом готовность путепроводов тоннельного типа на пересечении с Ракитовским шоссе и пр. Кирова составляет 85%. Движение по Московскому шоссе планируется открыть 1 сентября", — пояснил руководитель отдела планирования и прогнозирования регионального министерства транспорта и автомобильных дорог Дмитрий Панафенов.

Напомним, также в рамках подготовки к ЧМ-2018 реконструируется дорога пос. Волжский — аэропорт "Курумоч". В настоящее время, по данным минтранса, степень выполнения работ составляет 58%.

Кроме того, ведется строительство нескольких дорог в районе стадиона "Самара Арена".

"Готовность ул. Дальней сейчас составляет 35%. Готовность ул. Арена 2018 — 25%. На этой улице предусмотрен подземный пешеходный переход — он готов на 40%. Работы на этих объектах будут завершены к ноябрю 2017 года", — рассказал Дмитрий Панафенов.

Также проектом предусмотрено строительство девяти внутриквартальных проездов на территории Радиоцентра. По всем из них сейчас объявлены торги, подрядчика должны определить 21 апреля. Эти проезды должны быть построены к осени. По данным портала госзакупок, общая стоимость этих госконтрактов может составить до 350 млн рублей.