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Областной закон о семеноводстве приведут в соответствие с федеральным законодательством

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Закон Самарской области о семеноводстве приведут в соответствие с федеральным законодательством.

Такую информацию 12 апреля представил зампредседателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия области Алексей Попов на заседании регионального кабинета министров.

Согласно закону региона "О семеноводстве сельскохозяйственных растений", министерство сельского хозяйства и продовольствия региона определяет объем, порядок формирования и пользование областными страховыми фондами семян сельскохозяйственных растений.

В документе установлено, что такой фонд используется по специальному разрешению правительства Самарской области в случаях чрезвычайных ситуаций, неурожая и других стихийных бедствий. В федеральном же законе основанием является неурожай.

Для того чтобы привести областное законодательство в соответствие с федеральным, был разработан законопроект. В нем также прописали полномочия Самарской области по определению объема, порядков формирования и использования областных страховых фондов семян.

Кроме того, ведомство предлагает внести изменения в закон, которые касаются переходящих фондов семян озимых культур. По данным научно-исследовательских институтов региона, такие фонды  нецелесообразны, так как интервал между уборкой озимых и их севом достигает месяца. По мнению министерства, этого срока достаточно, чтобы собрать урожай и подготовить новые семена.

Участники заседания поддержали законопроект и направили его на рассмотрение в Самарскую губернскую думу.

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