В Самаре задержали украинского шпиона

В Самаре сотрудники регионального управления ФСБ России задержали 27-летнего гражданина Украины. По оперативным данным, он принадлежит к агентурному аппарату подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Предполагается, что молодой человек по заданию начальства проводил разведку на военных и транспортных объектах Донецкой народной республики, а также в Ростовской и Самарской областях, снимая все на фото и видео.
Предполагается, что в ДНР он особое внимание уделял городам Донецку и Ясиноватая, передавая коллегам данные о военной технике, которая там имелась, а также пытался узнать, принимают ли российские военнослужащие участие в боевых действиях в Юго-Восточных регионах Украины.
В конце 2016 года задержанный по заданию украинской разведки выезжал в Ростов-на-Дону, где побывал на местных железнодорожном и автовокзалах, а после составил подробные схемы расположения помещений внутри, плюс план прилегающей территории, где отметил посты охраны и полиции с указанием численности сотрудников, охраняющих объекты. Также он выяснил, где установлены видеокамеры, плюс через какие входы-выходы осуществляется пропускной режим. Все эти данные были переданы в украинское ГРУ.
В марте 2017 года молодой человек получил аналогичное задание по разведке в Самаре. В город он прибыл 19 марта и через несколько часов был задержан полицейскими, которым данные о шпионе были переданы сотрудниками ФСБ.
По данным источника в правоохранительных органах, задержанный сейчас дает признательные показания. Однако, скорее всего, уголовное дело на него возбуждать не будут, лишь выдворят его за пределы России с последующим запретом на въезд в течение ближайших 10 лет.
По словам молодого человека, каждый раз в Россию он приезжал, устраиваясь на работу.
"В октябре 2016 года я нашел объявление о работе в Ростове, позвонил туда и устроился на местной стройке, — рассказал он на допросе. — Мне поставили задачу узнать все о жд-, автовокзале и воинских частях. По окончании работы там я вернулся в Украину, где составил подробный план-схему. В 2017-м году я увидел, что в Самаре требуется волонтер в благотворительный фонд. Передо мной вновь поставили те же задачи. 17 марта я выехал в Ростов, оттуда — в Самару. Прибыл в 4:25 19 марта. Меня должны были встретить, но не встретили. Я сам поднялся в зал ожидания и начал осматриваться: сколько охраны, кого и как проверяют, сколько полицейских. Примерно за 6 часов я собрал довольно много информации, потом вышел через центральный вход и был задержан".
На вопрос о целях такой разведки, молодой человек честно ответил: да, я осознавал, что те сведения, которые я собирал, могут быть использованы для организации и совершения терактов на территории России.
Последние комментарии
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.
А сами родители почему скорую не вызвали?
Что это за такой сотрудник дает такую информацию,которой не владеет? ) Это происшествие случилось в воскресенье 09 апреля, и плановый вылет рейса должен был быть в 8-55!
Недавно лежали в больнице Семашко, в целом норм. Нас положили в палату с ремонтом, врачи к нам нормально относились, вылечили. А вот до этого лежали в инфекционке в больнице №5. Вот там просто жесть! Сначала спали вдвоем с ребенком на одной койке в палате, где 10 человек. В палате не то что ремонт... а буквально куски стены вываливаются. Потом перевели нас в платную палату - там тоже ремонта не было с советских времен. Но это - ерунда по сравнению с тем, что в палате были холодные батареи. Плюс палата угловая. А у ребенка был бронхит. Сутки провели в палате, в "леднике", я в итоге простыла. После жалобы заведующей нам предложили оставлять обогреватель включенным на ночь. А там проводка старая, розетка из стены вываливается... Потом пришел ремонтник, потрогал батареи, сказал, что "тепло не доходит" и исчез. Короче после моих нескольких жалоб "выше" нас перевели в другую палату. Там мы лежали одни, а потом нас объединили с ребенком с другой инфекцией - его рвало. Так мы подцепили новую инфекцию и отправились уже в Семашко.
Инфекционная больница в Семашко- это ад на земле… Такого жутчайшего отношения медперсонала к пациентам нигде больше не видел (моя дочь чудом там выжила только после того, как подняли скандал)… для всех остальных- выжил, значит повезло… причем платные палаты (а по факту это сарай за деньги) находятся на первом этаже, а весь персонал, в том числе и палата интенсивной терапии на втором (естественно они на первый этаж не спускаются). врачи просто не занимаются пациентами (зачастую демонстративно), а это же дети, причем не чужие, а свои, Самарские детишки, которые ещё не могут за себя не то, что постоять, зачастую и ответить не могут, передает comandir.com. Не дай Бог попасть к этим КОНОВАЛАМ и НЕЛЮДЯМ… Очень жалко, что так происходит по отношению к детям, геноцид какой-то… От сердца желаю этим людям такого же к себе отношения как и они к своим пациентам…