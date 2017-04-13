В Самаре задержали украинского шпиона

В Самаре сотрудники регионального управления ФСБ России задержали 27-летнего гражданина Украины. По оперативным данным, он принадлежит к агентурному аппарату подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Предполагается, что молодой человек по заданию начальства проводил разведку на военных и транспортных объектах Донецкой народной республики, а также в Ростовской и Самарской областях, снимая все на фото и видео.

Предполагается, что в ДНР он особое внимание уделял городам Донецку и Ясиноватая, передавая коллегам данные о военной технике, которая там имелась, а также пытался узнать, принимают ли российские военнослужащие участие в боевых действиях в Юго-Восточных регионах Украины.

В конце 2016 года задержанный по заданию украинской разведки выезжал в Ростов-на-Дону, где побывал на местных железнодорожном и автовокзалах, а после составил подробные схемы расположения помещений внутри, плюс план прилегающей территории, где отметил посты охраны и полиции с указанием численности сотрудников, охраняющих объекты. Также он выяснил, где установлены видеокамеры, плюс через какие входы-выходы осуществляется пропускной режим. Все эти данные были переданы в украинское ГРУ.

В марте 2017 года молодой человек получил аналогичное задание по разведке в Самаре. В город он прибыл 19 марта и через несколько часов был задержан полицейскими, которым данные о шпионе были переданы сотрудниками ФСБ.

По данным источника в правоохранительных органах, задержанный сейчас дает признательные показания. Однако, скорее всего, уголовное дело на него возбуждать не будут, лишь выдворят его за пределы России с последующим запретом на въезд в течение ближайших 10 лет.

По словам молодого человека, каждый раз в Россию он приезжал, устраиваясь на работу.

"В октябре 2016 года я нашел объявление о работе в Ростове, позвонил туда и устроился на местной стройке, — рассказал он на допросе. — Мне поставили задачу узнать все о жд-, автовокзале и воинских частях. По окончании работы там я вернулся в Украину, где составил подробный план-схему. В 2017-м году я увидел, что в Самаре требуется волонтер в благотворительный фонд. Передо мной вновь поставили те же задачи. 17 марта я выехал в Ростов, оттуда — в Самару. Прибыл в 4:25 19 марта. Меня должны были встретить, но не встретили. Я сам поднялся в зал ожидания и начал осматриваться: сколько охраны, кого и как проверяют, сколько полицейских. Примерно за 6 часов я собрал довольно много информации, потом вышел через центральный вход и был задержан".

На вопрос о целях такой разведки, молодой человек честно ответил: да, я осознавал, что те сведения, которые я собирал, могут быть использованы для организации и совершения терактов на территории России.