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Компания "ВТС Метро" выиграла торги на строительство новой трамвайной ветки к ЧМ‑2018

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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АО "ВТС Метро" стало победителем аукциона на строительство новой трамвайной линии по Московскому шоссе — от Ташкентской ул. до строящегося к играм чемпионата мира по футболу стадиона "Самара-Арена", пишет "КоммерсантЪ".

Согласно контракту стоимостью 741 млн руб., подрядчик должен будет создать двухпутные трамвайные пути длиной 1,68 км от Ташкентской ул. до разворотного кольца в районе стадиона "Самара-Арена", оборудовать на этом же участке остановочные павильоны и освещение. Также победитель торгов должен будет построить диспетчерский пункт на разворотном кольце, автоматизировать систему стрелочных переводов и реконструировать коммуникации. Согласно аукционной документации, затраты на основные объекты строительства (трамвайное полотно и остановочные павильоны) запланированы в размере 212,8 млн руб., на объекты энергетического хозяйства — 278,03 млн руб., еще около 63 млн руб. планируется потратить на объекты транспортного хозяйства и связи.

Кстати, подрядчик должен будет не только построить новую трамвайную ветку, но и провести реконструкцию путей от пл. Урицкого до Московского шоссе. Средства на проведение всех работ планируется выделить из областного и городского бюджетов.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", АО "ВТС Метро" (Волгатрансстрой метро) принадлежит Сергею Натальчуку. Фирма аффилирована с группой компаний "Волгатрансстрой" Вячеслава Сонина. Компании холдинга уже выполняют ряд работ, связанных с подготовкой к играм ЧМ‑2018 в Самаре. В частности, АО "Волгатрансстрой‑9" занимается строительством инженерных сетей рядом со стадионом "Самара-Арена", а ООО "Волгатрансстрой-проект" готовит проектную документацию по строительству речного вокзала в Самаре.

Добавим, это вторая попытка АО "ВТС Метро" получить контракт на строительство трамвайной ветки к играм чемпионата. В середине февраля были подведены итоги соответствующего электронного аукциона, победителем которого было признано ООО "Волгаинжинирингспецтранс" (ВИСТ). АО "ВТС Метро" также подавало заявку на участие в торгах, однако не было к ним допущено. Результаты электронного аукциона компания обжаловала в УФАС по Самарской области, которое предписало отменить протокол рассмотрения заявок торгов и назначить новую дату их рассмотрения. Для участия в аукционе были поданы заявки от двух компаний, каких конкретно — в документах не уточнялось. Однако обе в итоге не были допущены к торгам, из-за чего аукцион был признан несостоявшимся.

Повторно торги были объявлены в начале апреля, на этот раз — в форме запроса предложений. Как и в прошлый раз, на контракт по строительству трамвайной линии претендовали две компании — "ВТС Метро" и ВИСТ. Обе были допущены к участию в торгах, и в итоге комиссия выбрала победителем компанию Вячеслава Сонина. Причем, согласно документам торгов, ВИСТ предложил меньшую, чем "ВТС Метро", стоимость работ — 229,9 млн рублей.

Старший юрист компании "Юрпартнеръ" Денис Ковалев объясняет, что, согласно 44‑ФЗ "О контрактной системе", если речь идет о торгах в форме запроса предложений, цена контракта — не единственный критерий определения поставщика, "хотя и остается неотъемлемым при определении победителя". "В данном случае организатор оценивал участников как минимум по двум критериям. Это дало возможность поставщику, предложившему большую цену контракта, победить, что в рамках торгов было бы практически невозможно. Организаторы стараются избегать такого формата определения поставщиков, поскольку это может быть им невыгодно с точки зрения расходов. Однако такая процедура отличается высокой прозрачностью, таким образом выявить нарушения при необходимости гораздо проще, а оспорить результаты, напротив, сложнее", — рассуждает Ковалев. По его словам, ВИСТ может попробовать оспорить результаты торгов, однако при отсутствии явных нарушений добиться их отмены, по его словам, будет проблематично.

Связаться с представителями ООО "Волгаинжинирингспецтранс" и АО "ВТС Метро" изданию вчера не удалось.

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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 15:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Артем stroysamaru 25 августа 2016 13:50 Под ул. Дальней вдоль Московского шоссе построят тоннель для трамваев

не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...

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