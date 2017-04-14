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"Ростелеком" стал генеральным партнером Всероссийского конкурса "Позитивный контент"

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" выступил генеральным партнером одного из самых известных и престижных конкурсов Рунета, цель которого — поддержать лучшие проекты для детей, подростков и молодежи, способствующие развитию позитивного мышления и творческой среды, повышению уровня образованности, а также укреплению веры в безграничность человеческих сил и возможностей.

Компания поддержит участников основной номинации "Лучшие сайты учреждений образования и культуры": её лауреаты будут награждены дополнительными призами от "Ростелекома".

Традиционно в День защиты детей, 1 июня 2017 года, начинается прием заявок на Восьмой Всероссийский конкурс интернет-проектов для детей, подростков и молодежи "Позитивный контент".

На конкурс "Позитивный контент" могут быть заявлены уже реализованные проекты, имеющие действующие интернет-ссылки: сайты, блоги, медиаресурсы, видеоканалы, группы в социальных сетях, компьютерные и онлайн-игры, а также приложения, адаптированные для самых популярных мобильных платформ (Android, iOS и\или Windows). Проект должен быть запущен не позднее января 2017 года.

Подробнее о требованиях к участникам конкурса — на официальном сайте в разделе "Правила".

  • Соревнования проводятся в 9 основных номинациях и 5 специальных, среди которых:
  • Лучший сайт для детей.
  • За пределами.RU (для сайтов, открытых в зарубежных доменных зонах).
  • Развитие цифровой грамотности.
  • Инициативы, направленные на малозащищенные группы населения.
  • Социально ориентированный коммерческий интернет-проект.

Заявки на участие в "Позитивном контенте" версии 2017 года принимаются до 1 октября, к 20 октября будет сформирован шорт-лист номинантов (определены финалисты конкурса), объявление результатов и награждение лауреатов состоится в ноябре в рамках "Премии Рунета 2017".

Напомним, что участие в конкурсе "Позитивный контент" — это:

  • ценные призы от организаторов и партнеров;
  • присвоение проектам-номинантам отличительного знака качества "Позитивный контент";
  • включение проектов-номинантов в каталог "ВебЛандия";
  • информационная поддержка проекта в СМИ, а также на интернет-ресурсах организаторов и партнеров конкурса;
  • возможность получить домен в.ДЕТИ и таким образом стать частью особого интернет-пространства для детей и подростков;
  • техническая поддержка интернет-ресурсов для детей и молодежи.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 13:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 20:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 13:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 20:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 11:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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