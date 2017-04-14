"Ростелеком" стал генеральным партнером Всероссийского конкурса "Позитивный контент"

"Ростелеком" выступил генеральным партнером одного из самых известных и престижных конкурсов Рунета, цель которого — поддержать лучшие проекты для детей, подростков и молодежи, способствующие развитию позитивного мышления и творческой среды, повышению уровня образованности, а также укреплению веры в безграничность человеческих сил и возможностей.

Компания поддержит участников основной номинации "Лучшие сайты учреждений образования и культуры": её лауреаты будут награждены дополнительными призами от "Ростелекома".

Традиционно в День защиты детей, 1 июня 2017 года, начинается прием заявок на Восьмой Всероссийский конкурс интернет-проектов для детей, подростков и молодежи "Позитивный контент".

На конкурс "Позитивный контент" могут быть заявлены уже реализованные проекты, имеющие действующие интернет-ссылки: сайты, блоги, медиаресурсы, видеоканалы, группы в социальных сетях, компьютерные и онлайн-игры, а также приложения, адаптированные для самых популярных мобильных платформ (Android, iOS и\или Windows). Проект должен быть запущен не позднее января 2017 года.

Подробнее о требованиях к участникам конкурса — на официальном сайте в разделе "Правила".

Соревнования проводятся в 9 основных номинациях и 5 специальных, среди которых:

Лучший сайт для детей.

За пределами.RU (для сайтов, открытых в зарубежных доменных зонах).

Развитие цифровой грамотности.

Инициативы, направленные на малозащищенные группы населения.

Социально ориентированный коммерческий интернет-проект.

Заявки на участие в "Позитивном контенте" версии 2017 года принимаются до 1 октября, к 20 октября будет сформирован шорт-лист номинантов (определены финалисты конкурса), объявление результатов и награждение лауреатов состоится в ноябре в рамках "Премии Рунета 2017".

Напомним, что участие в конкурсе "Позитивный контент" — это: