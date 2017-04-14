В регионе заявлены к реализации 64 проекта ГЧП с объемом инвестиций 58 млрд рублей

В Самарской области заявлены к реализации 64 проекта ГЧП с объемом инвестиций 58 млрд руб., сообщил в ходе пресс-конференции 14 апреля вице-губернатор - министр экономического развития, инвестиций и торговли региона Александр Кобенко.

По его словам, из 64 проектов государственно- и муниципально-частного партнерства 49 находятся на этапе реализации, в том числе по шести готовятся конкурсные процедуры для заключения концессионных соглашений. На уровне региона реализуется 21 проект с суммой инвестиций в 11 млрд руб., несколько из них в этом году станут реальностью. В муниципалитетах насчитывается 22 проекта МЧП на более чем 2 млрд рублей.

Напомним, по итогам 2016 г. Самарская область заняла второе место в федеральном рейтинге государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом объявили 28 марта в Москве на четвертом инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП".

По словам вице-губернатора, Самарская область - первый нестоличный регион, которому второй год удается удерживать высокую планку и находиться на лидирующих позициях в рейтинге. В 2012 г. губерния была на 25 месте по уровню развития ГЧП, в 2013 г. уже поднялась на восьмую строчку рейтинга, а в 2015-2016 гг. не выходит из тройки лидеров.

"В Москве и Санкт-Петербурге проще привлекать инвесторов, поскольку там большие рынки, много людей пользуются инфраструктурой в сфере ГЧП. В приоритете - крупные, инвестиционно емкие проекты, особенно в сфере дорожного строительства, и власти уделяют им большое внимание. Но та работа, которая проведена в Самарской области за четыре года, показала, что, даже начиная с малого, можно достичь хороших результатов", - рассказал Кобенко.

Уровень развития ГЧП в губернии составляет 82,7%, хотя еще в 2015 г. - 59,6%. Показатель региона превышает среднероссийский уровень более чем в два раза, подчеркнул Александр Кобенко. В соответствии с соглашением о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив и правительством региона, с января 2016 г. рейтинг ГЧП является составной частью национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Данные об эффективности субъектов по уровню развитию ГЧП учитываются при оценке инвестиционной деятельности глав регионов.

"Самарская область не просто сделала шаг в рейтинге, а совершила качественный рывок", - отметил Кобенко.

Этому предшествовала большая работа по развитию институциональной среды. С 2013 г. областное минэкономразвития определено уполномоченным органом власти в регионе для развития системы государственно-частного партнерства, в его структуре функционирует управление, которое занимается этой работой.

В Самарской области создана информсистема сопровождения проектов "Портал ГЧП". Ежегодно в регионе и во всех городах и районах утверждаются перечни объектов для заключения концессионных соглашений.

"Мы реализуем комплексный подход для создания эффективной системы функционирования механизма ГЧП, начиная с этапа планирования ежегодно в региональной инвестпрограмме, вовлечения министерств региона и заканчивая отлаживанием проектной системы управления и обучением представителей министерств, муниципалитетов и инвесторов", - подчеркнул Кобенко.

200 человек уже научили тому, как легче провести защиту проекта, добиться финансирования и избежать типичных ошибок. Ответственным за проведение конкурсов по заключению концессионных соглашений определено Главное управление организации торгов. В муниципалитетах сейчас активно формируют нормативно-правовую базу для работы по ГЧП, на уровне региона она уже создана.

По словам Кобенко, в этом году по графику планируется закончить несколько проектов. Это строительство Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии на площадке больницы им. Середавина (инвестор - ФАРМ СКД), строительство диализного центра на площадке больницы №10 в Самаре (Fresenius Medical Care), реконструкция стационара областной специализированной больницы восстановительного лечения (СИНКО), строительство в Самаре центра позитронно-эмиссионной и компьютерной терапии (совместно с РОСНАНО) и несколько небольших проектов.