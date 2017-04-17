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Врио предправления "Солидарности" назначена Анастасия Архипова

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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С 11 апреля временно исполняющим обязанности председателя правления банка "Солидарность" назначена заместитель предправления Анастасия Архипова, сообщает "Самарское обозрение".

Анастасия Архипова одна из номинальных собственников и бывший топ-менеджер одного из санаторов "Солидарности" — ивановского Кранбанка, напоминает издание. Она является одним из акционеров Кранбанка (владеет там 9,75%) и ранее занимала пост заместителя председателя правления кредитной организации.

С декабря 2015 г. Архипова занимала должность советника руководителя ОАО "КБ "Солидарность", с мая 2016 по настоящее время — заместителя председателя правления банка.

Ранее в "Солидарности" Архипова курировала блоки "Розничный бизнес", "Корпоративный бизнес", управление сетью банковских отделений, она является членом правления банка, кредитного и финансово-бюджетного комитетов.

Напомним, информация об отставке прежнего предправления "Солидарности" Николая Меркулова появилась на прошлой неделе.

По данным "Самарского обозрения", перестановки связаны с разногласиями в триумвирате, управлявшем "Солидарностью", который был образован представителями АСВ, Центробанка и топ-менеджерами Кранбанка.

Издание предполагает, что разногласия возникли из-за угрожающей ситуация в самарском банке — за период санации его финансовое положение только ухудшалось, а также из-за ослабевания лоббистского ресурса бенефициара Кранбанка Вадима Кумина, который ранее занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам.

"СО" отмечает, что в "Солидарности" до этого сложилась уникальная для финансового рынка схема санации, автором и идейным вдохновителем которой участники рынка называют именно Кумина. Уникальность схемы заключается в том, что до этого момента, согласно действующим нормам, оздоровлением банков занимались более крупные кредитные организации, которые благодаря своим финансовым возможностям могли помочь терпящим бедствие банкам. В случае же с "Солидарностью" спасать банк доверили кредитной организации, значительно уступающей по размеру спасаемой.

"Солидарность" практически не вела в регионе серьезной деятельности, повторяя путь своих предшественников в процессе санации "Солидарности" — группы "Лайф". Фактически бизнес банка сводился к сбору средств вкладчиков с последующей инвестицией их в проекты владельцев. То есть санаторы переводили деньги из региона за его пределы. Все другие бизнес-направления были либо ликвидированы, либо подверглись жесткой оптимизации, порой чреватой серьезными проблемами. […] Все это проходило при явной лояльности со стороны регулятора", — пишет "Самарское обозрение".

На 1 марта 2017 г. капитал банка составляет минус 2,3 млрд рублей. Большая часть кредитного портфеля — просрочка (6,7 млрд руб. из 8,8 млрд руб.). При этом с 1 марта 2016 г. по 1 марта 2017-го "Солидарность" смогла нарастить объем привлеченных вкладов на 22,6%, или 1,88 млрд рублей.

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