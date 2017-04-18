"Самара-Центр" передала городу землю для строительства школы

Завершилась безвозмездная передача ООО "Самара-Центр" в муниципальную собственность города земельных участков общей площадью 1,83 га в целях проектирования, строительства и эксплуатации комплекса новой общеобразовательной школы на 850-1200 учащихся. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В планах мэрии начать проектирование и строительство школы в Октябрьском районе в соответствии с программами "Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара на 2015–2019 годы" и "Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Самара до 2025 года". В городском бюджете в 2017 году выделены средства для начала проектирования.

Земельные участки под общеобразовательное учреждение были зарезервированы ООО "Самара-Центр" в проекте квартальной застройки при разработке и утверждении проекта планировки территории жилого квартала в границах улиц Мичурина, Луначарского и Московского шоссе.