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Муниципалитеты Экономическая политика

"Самара-Центр" передала городу землю для строительства школы

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершилась безвозмездная передача ООО "Самара-Центр" в муниципальную собственность города земельных участков общей площадью 1,83 га в целях проектирования, строительства и эксплуатации комплекса новой общеобразовательной школы на 850-1200 учащихся. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В планах мэрии начать проектирование и строительство школы в Октябрьском районе в соответствии с программами "Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара на 2015–2019 годы" и "Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Самара до 2025 года". В городском бюджете в 2017 году выделены средства для начала проектирования.

Земельные участки под общеобразовательное учреждение были зарезервированы ООО "Самара-Центр" в проекте квартальной застройки при разработке и утверждении проекта планировки территории жилого квартала в границах улиц Мичурина, Луначарского и Московского шоссе.

На площадке ЗАО "СПЗ-4" планировалось реализовать проект "Самара-Центр". Здесь должны были появиться жилой комплекс общей площадью около 500 тыс. кв. м, торгово-развлекательный комплекс площадью 86 тыс. кв. м, отель 3-4 звезды на 200 номеров, общественно-деловая и общественно-социальная зоны и многое другое. Однако с реализацией проекта возникли проблемы, во многом из-за отсутствия желающих инвестировать в столь масштабную стройку. Позднее владельцы "Самара-Центра" готовы были распродавать площадку по частям. В конце 2016 г. стало известно, что инвестором части площадки СПЗ-4 выступит немецкий ритейлер Selgros, планирующий возвести здесь торговый центр.

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Князева Камилия 22 марта 2017 16:41 Реконструкцию четвертой очереди набережной Самары выполнит "Автодоринжиниринг"

Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????

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А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!

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и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.

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