"Самара-Центр" передала городу землю для строительства школы

Завершилась безвозмездная передача ООО "Самара-Центр" в муниципальную собственность города земельных участков общей площадью 1,83 га в целях проектирования, строительства и эксплуатации комплекса новой общеобразовательной школы на 850-1200 учащихся. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В планах мэрии начать проектирование и строительство школы в Октябрьском районе в соответствии с программами "Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара на 2015–2019 годы" и "Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Самара до 2025 года". В городском бюджете в 2017 году выделены средства для начала проектирования.
Земельные участки под общеобразовательное учреждение были зарезервированы ООО "Самара-Центр" в проекте квартальной застройки при разработке и утверждении проекта планировки территории жилого квартала в границах улиц Мичурина, Луначарского и Московского шоссе.
На площадке ЗАО "СПЗ-4" планировалось реализовать проект "Самара-Центр". Здесь должны были появиться жилой комплекс общей площадью около 500 тыс. кв. м, торгово-развлекательный комплекс площадью 86 тыс. кв. м, отель 3-4 звезды на 200 номеров, общественно-деловая и общественно-социальная зоны и многое другое. Однако с реализацией проекта возникли проблемы, во многом из-за отсутствия желающих инвестировать в столь масштабную стройку. Позднее владельцы "Самара-Центра" готовы были распродавать площадку по частям. В конце 2016 г. стало известно, что инвестором части площадки СПЗ-4 выступит немецкий ритейлер Selgros, планирующий возвести здесь торговый центр.