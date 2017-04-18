Сергей Анташев предложил Николя Мору возродить Совет директоров предприятий Тольятти

Во вторник, 18 апреля, глава Тольятти Сергей Анташев впервые встретился в новом статусе с президентом ПАО "АвтоВАЗ" Николя Мором, сообщил пресс-центр горадминистрации.

Ранее мэр заявил, что планирует возобновить работу Совета директоров в городе. Градоначальник выразил намерение в ближайшее время встретиться с руководителями крупнейших промышленных предприятий для того, чтобы наметить пути дальнейшего сотрудничества.

Позже Анташев провел первую рабочую встречу с руководством АвтоВАЗа, роль которого в Тольятти исторически является определяющей. Помимо экономической ситуации в городе и на градообразующем предприятии, участники встречи обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия. В частности, предстоит большая совместная работа по реализации плана мероприятий, приуроченных к 50-летию выпуска первого автомобиля.

В рамках этого проекта до 2020 г. Тольятти выделяются серьезные федеральные средства, которые будут направлены на масштабное благоустройство города и строительство социальных объектов.

Кроме того, Сергей Анташев предложил Николя Мору реанимировать работу Совета директоров, члены которого являются известными и уважаемыми в городе людьми. Глава Тольятти убежден, что мнение руководителей промпредприятий должно учитываться представителями власти при принятии принципиальных для города решений. Николя Мор, в свою очередь, поздравил Сергея Анташева с избранием на пост главы Тольятти и выразил надежду на плодотворное сотрудничество на благо города.