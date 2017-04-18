Строительство тоннеля метрополитена до станции "Самарская" может проходить в три этапа, рассказал генеральный директор "ВТС Метро" Сергей Натальчук на выездном заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы 18 апреля.

Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

"Участки Ново-Садовой до Самарской площади предполагается закрывать по очереди. Так можно будет минимизировать помехи для движения транспорта", — пояснил он.

На сегодняшний день почти половина расстояния до проектируемой станции метро "Самарская" (вплоть до ул. Полевой) уже пройдены в рамках устройства камеры съезда станции "Алабинская", тоннели практически готовы.

"Под ул. Полевой мы можем пройти под землей, не перекрывая движение на перекрестке. После этого останется 680 метров до станции, которые при наличии финансирования можно пройти открытым способом за девять месяцев и открыть движение транспорта", — отметил Натальчук.

Напомним, проектируемая станция "Самарская" должна располагаться на ул. Ярмарочной на Самарской площади.