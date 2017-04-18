Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

Строительство тоннеля метрополитена до станции "Самарская" может проходить в три этапа, рассказал генеральный директор "ВТС Метро" Сергей Натальчук на выездном заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы 18 апреля.
"Участки Ново-Садовой до Самарской площади предполагается закрывать по очереди. Так можно будет минимизировать помехи для движения транспорта", — пояснил он.
На сегодняшний день почти половина расстояния до проектируемой станции метро "Самарская" (вплоть до ул. Полевой) уже пройдены в рамках устройства камеры съезда станции "Алабинская", тоннели практически готовы.
"Под ул. Полевой мы можем пройти под землей, не перекрывая движение на перекрестке. После этого останется 680 метров до станции, которые при наличии финансирования можно пройти открытым способом за девять месяцев и открыть движение транспорта", — отметил Натальчук.
Напомним, проектируемая станция "Самарская" должна располагаться на ул. Ярмарочной на Самарской площади.
Последние комментарии
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...