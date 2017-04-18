Для тоннеля и путепроводов дороги Волжский — Курумоч — "Урал" разработают проект по безопасности

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который разработает проектную документацию по обеспечению безопасности трех тоннельных переездов на строящейся автомобильной дороге пос. Волжский — аэропорт Курумоч.
Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Речь идет о разработка проектной документации по оснащению средствами обеспечения транспортной безопасности путепровода через ж/д на 3,5 кмавтодороги длиной 134 м, путепровода через автомобильную дорогу на 3,7 км автодороги длиной 63 м и тоннеля под ж/д на 3,6 км автодороги Волжский — Курумоч — "Урал" длиной 69,5 метров
Главная цель проектирования — разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений по оснащению объектов транспортной инфраструктуры специализированными техническими средствами и устройствами, обеспечивающими повышение защищенности от актов незаконного вмешательств.
Работы должны быть выполнены до 31 июля 2017 года.
Начальная максимальная цена контракта составляет 5,5 млн рублей.
Подрядчика должны определить 5 мая.
Последние комментарии
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...