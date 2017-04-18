Для тоннеля и путепроводов дороги Волжский — Курумоч — "Урал" разработают проект по безопасности

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который разработает проектную документацию по обеспечению безопасности трех тоннельных переездов на строящейся автомобильной дороге пос. Волжский — аэропорт Курумоч.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Речь идет о разработка проектной документации по оснащению средствами обеспечения транспортной безопасности путепровода через ж/д на 3,5 кмавтодороги длиной 134 м, путепровода через автомобильную дорогу на 3,7 км автодороги длиной 63 м и тоннеля под ж/д на 3,6 км автодороги Волжский — Курумоч — "Урал" длиной 69,5 метров

Главная цель проектирования — разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений по оснащению объектов транспортной инфраструктуры специализированными техническими средствами и устройствами, обеспечивающими повышение защищенности от актов незаконного вмешательств.

Работы должны быть выполнены до 31 июля 2017 года.

Начальная максимальная цена контракта составляет 5,5 млн рублей.

Подрядчика должны определить 5 мая.