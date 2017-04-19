Опубликован реестр подрядчиков по капремонту многоквартирных домов в регионе

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской опубликовало реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

В реестр вошли 97 организаций, большинство из которых зарегистрированы в Самарской области.

Также есть компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Уфы, Чебоксар, Сургута.

Для каждой компании установлена максимальная (начальная) цена договора электронного аукциона. Наибольший показатель у "ПСК Волга" из Сызрани — 10 млрд рублей.

Напомним, заседания комиссии по предварительному отбору компаний были проведены в начале апреля 2017 года. Подрядные организации включаются в реестр на трехлетний период — до апреля 2020 года.