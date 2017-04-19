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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Самаратранснефть-терминал" начинает размещение облигаций на 2 млрд рублей

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Самаратранснефть-терминал" объявило о начале размещения ценных бумаг с 20 апреля. Информация об этом опубликована на портале раскрытия.

Речь идет об неконвертируемых процентных документарных облигациях на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением и с возможностью досрочного погашения (регистрационный госномер выпуска 4-03-36502-R от 26 мая 2016 года).

Предполагается выпуск 2 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Ценные бумаги будут размещать по открытой подписке. Облигации будут погашаться в 1826-й день с даты начала размещения.

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Последние комментарии

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 10:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 13:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 22:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:13 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

там давно не Николай Иванович

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