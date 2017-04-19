"Самаратранснефть-терминал" начинает размещение облигаций на 2 млрд рублей

ООО "Самаратранснефть-терминал" объявило о начале размещения ценных бумаг с 20 апреля. Информация об этом опубликована на портале раскрытия.
Речь идет об неконвертируемых процентных документарных облигациях на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением и с возможностью досрочного погашения (регистрационный госномер выпуска 4-03-36502-R от 26 мая 2016 года).
Предполагается выпуск 2 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Ценные бумаги будут размещать по открытой подписке. Облигации будут погашаться в 1826-й день с даты начала размещения.
Последние комментарии
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее
там давно не Николай Иванович