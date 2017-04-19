"Самаратранснефть-терминал" начинает размещение облигаций на 2 млрд рублей

ООО "Самаратранснефть-терминал" объявило о начале размещения ценных бумаг с 20 апреля. Информация об этом опубликована на портале раскрытия.

Речь идет об неконвертируемых процентных документарных облигациях на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением и с возможностью досрочного погашения (регистрационный госномер выпуска 4-03-36502-R от 26 мая 2016 года).

Предполагается выпуск 2 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Ценные бумаги будут размещать по открытой подписке. Облигации будут погашаться в 1826-й день с даты начала размещения.