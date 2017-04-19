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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Лучший почтовый оператор губернии работает в Сызрани

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском филиале Почты России определен лучший оператор почтовой связи региона. Им, по итогам прошедшего конкурса профессионального мастерства, стала сотрудница сызранского ОПС №28 Никитина Кристина.

Фото: Архив «ВН»

В состязании на звание лучшего почтового сотрудника приняло участие 8 кандидатов. Каждый из них трудится в отрасли более двух лет, имеет хорошие производственные показатели и исключительно хорошие отзывы от клиентов.

Участники проявили себя в трех этапах конкурса. Так, в домашнем задании каждому конкурсанту было необходимо презентовать разработанный им проект на тему "Система адаптации нового работника в почтовой сфере". Второй этап стал проверкой теоретических знаний посредством тестирования, включающего в себя вопросы по всем сегментам почтовой отрасли. Практические навыки, клиентоориентированность и коммуникабельность позволила продемонстрировать заключающая часть.

Второе и третье место в конкурсе заняли операторы почтовой связи из Новокуйбышевска и Самары — Никитина Светлана и Гульсия Джумагалиева. Каждой участнице по итогам состязания были вручены ценные подарки. Победителю предстоит защищать честь региона в Макрорегиональном этапе конкурса, который пройдет в июне 2017 года.

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альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 15:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Александр Евдокимов 24 января 2017 13:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Иван Крюков 07 января 2017 20:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

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