Лучший почтовый оператор губернии работает в Сызрани

В Самарском филиале Почты России определен лучший оператор почтовой связи региона. Им, по итогам прошедшего конкурса профессионального мастерства, стала сотрудница сызранского ОПС №28 Никитина Кристина.

В состязании на звание лучшего почтового сотрудника приняло участие 8 кандидатов. Каждый из них трудится в отрасли более двух лет, имеет хорошие производственные показатели и исключительно хорошие отзывы от клиентов.

Участники проявили себя в трех этапах конкурса. Так, в домашнем задании каждому конкурсанту было необходимо презентовать разработанный им проект на тему "Система адаптации нового работника в почтовой сфере". Второй этап стал проверкой теоретических знаний посредством тестирования, включающего в себя вопросы по всем сегментам почтовой отрасли. Практические навыки, клиентоориентированность и коммуникабельность позволила продемонстрировать заключающая часть.

Второе и третье место в конкурсе заняли операторы почтовой связи из Новокуйбышевска и Самары — Никитина Светлана и Гульсия Джумагалиева. Каждой участнице по итогам состязания были вручены ценные подарки. Победителю предстоит защищать честь региона в Макрорегиональном этапе конкурса, который пройдет в июне 2017 года.