Лучший почтовый оператор губернии работает в Сызрани

В Самарском филиале Почты России определен лучший оператор почтовой связи региона. Им, по итогам прошедшего конкурса профессионального мастерства, стала сотрудница сызранского ОПС №28 Никитина Кристина.
В состязании на звание лучшего почтового сотрудника приняло участие 8 кандидатов. Каждый из них трудится в отрасли более двух лет, имеет хорошие производственные показатели и исключительно хорошие отзывы от клиентов.
Участники проявили себя в трех этапах конкурса. Так, в домашнем задании каждому конкурсанту было необходимо презентовать разработанный им проект на тему "Система адаптации нового работника в почтовой сфере". Второй этап стал проверкой теоретических знаний посредством тестирования, включающего в себя вопросы по всем сегментам почтовой отрасли. Практические навыки, клиентоориентированность и коммуникабельность позволила продемонстрировать заключающая часть.
Второе и третье место в конкурсе заняли операторы почтовой связи из Новокуйбышевска и Самары — Никитина Светлана и Гульсия Джумагалиева. Каждой участнице по итогам состязания были вручены ценные подарки. Победителю предстоит защищать честь региона в Макрорегиональном этапе конкурса, который пройдет в июне 2017 года.
Последние комментарии
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)