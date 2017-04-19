В Самаре группа "Кирпичи" выступит на заброшенном элеваторе

Группа "Кирпичи" выступит в Самаре на заброшенном элеваторе в рамках нового масштабного фестиваля "Место", который пройдет 27 мая, сообщает samru.ru.

"В этот раз мы встретимся на площадке Комбикормового завода — знаковом месте для Самары. Вместо пустоты и тишины здесь вдруг возникнет эффективная среда, которая задаст тон будущему этой "уснувшей" на время достопримечательности", — интригуют организаторы фестиваля.



В программе:

11 часов музыки нон-стоп от лучших диджеев и музыкантов города и страны. Хэдлайнерами фестиваля станет легендарная команда, ветераны отечественной альтернативной сцены — группа "Кирпичи", а также самарцы, популярность которых давно вышла за пределы города — инди-поп герои VLNY;

15 лекций о науке, развитии, бизнесе, спорте, красоте, еде, искусстве и дизайне;

художники и скульпторы, творящие шедевры;

детская площадка с оригинальными арт-объектами, взаимодействуя с которыми ребенок "пробуждает" свою сенсорную систему — слух, зрение, обоняние, осязание или вкус;

сhill-out зона для расслабления и размышления о том, что жизнь — хороша;

модный показ дизайнерских коллекций одежды и аксессуаров — шумный POP-UP STORE с торговыми зонами, примерочными, единой кассовой локацией, отдельным пространством для проведения презентаций брендов и местами для отдыха, где можно выпить кофе и спланировать свой дальнейший маршрут;

фудкорт — лучшие самарские рестораны, успешные стрит-фуд проекты и талантливые гастроэнтузиасты прибудут на "Место", чтобы гости смогли оценить всю прелесть здоровой, вкусной и по-хорошему простой еды;

бьюти-зона;

акройога;

фотовыставки;

выступления мимов из "Пластилинового дождя" и многое другое.

Билеты на фестиваль уже продаются. Стоимость в предпродаже - 300 рублей.