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Строительство Строительство и недвижимость

Реконструкция Московского шоссе выходит на финишную прямую

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня, 20 апреля, рабочие ООО "Самаратрансстрой" заканчивают заливку основания последней секции южной рампы путепровода, который уже этой осенью свяжет потоки транспорта, движущиеся по Московскому шоссе под проспектом Кирова. После этого строителям останется завершить возведение подпорных стенок и приступить к отделочным работам.

Фото: Андрей Савельев

На улице дождь, но плюсовая температура не оставляет строителям времени на перекуры. КамАЗы с цементом подъезжают к установкам каждые пятнадцать минут. "В каждой машине — 9 кубов смеси, — рассказал Волга Ньюс начальник участка Роман Веденин. — А на последнюю секцию основания рампы должно уйти порядка 800 кубометров".

Несмотря на сжатые сроки, рабочие не теряются. Все отлажено до мелочей: с каждой стороны по трое человек принимают поступающую по раструбам смесь, остальные распределяют внутри секции, чтобы раствор равномерно застыл, обеспечив монолитность плиты. И уже на следующей неделе ее начнут соединять с основной проезжей частью, по которой транспорт будет спускаться в тоннель. Так что, можно сказать, фундамент для будущего путепровода уже заложен.

Транспорт по тоннелю под Кировским кольцом пустят в сентябре Транспорт по тоннелю под Кировским кольцом пустят в сентябре
Об этом сегодня, 24 марта, журналистам рассказал руководитель проекта по реконструкции Московского шоссе к ЧМ-2018, представитель генподрядчика ООО "Самаратрансстрой" Алексей Зотов.

Как уже было проанонсировано, движение по тоннелю под Кирова откроют в сентябре этого года, то есть уже меньше, чем через пять месяцев. Для рядового автолюбителя, который сегодня вынужден объезжать этот участок трассы и в часы пик рискует оказаться "зажатым" в многокилометровых пробках, этот срок может показаться непомерно долгим. Впрочем, после этого все неудобства останутся в прошлом, и путь из центра города до "Меги" будет занимать гораздо меньше времени. И это уже не говоря о качестве дорожного покрытия.

Ну, а пока рабочие на Московском шоссе уже приступили к отделочным работам. Вдоль проезжей части устанавливают бордюрные камни. На разделительной полосе — на участках от ул. Димитрова до Ташкентской и в районе п. Мехзавод — уже начали выкладывать тротуарную плитку. Как только растает последний снег, и почва подсохнет, начнутся работы по благоустройству газонов вдоль обочин. Финальный свой "фасад" Московское шоссе приобретет примерно через год — ближе к маю 2018 года.

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