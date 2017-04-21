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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Самарские трубы тестируют на нефтяном месторождении в Западной Сибири

ХАНТЫ-МАНСИЙСК. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первая партия бурильных труб с замком горячей сборки, изготовленная на самарском АО "Арконик СМЗ", отправлена на опытно-промысловые испытания на Тагринское месторождение, расположенное в Западной Сибири, сообщает пресс-служба предприятия.

Самарские трубы тестируют на нефтяном месторождении в Западной Сибири Самарские трубы тестируют на нефтяном месторождении в Западной Сибири
Фото: Арконик СМЗ

"Более 50 лет мы сотрудничаем с предприятиями нефтегазовой отрасли. Наши специалисты создали трубы на 40% легче стальных аналогов, но с высокой удельной прочностью. Это позволяет увеличить глубину бурения и повысить его экономическую эффективность", — рассказал главный прессовщик Арконика СМЗ Руслан Каранашев.

Инвестиции в проект составили около 130 млн руб. и теперь трубы, изготовленные из отечественных материалов на оборудовании, закупленном у российских поставщиков, будут протестированы в сложных климатических и геологических условиях.

"Мы всегда устанавливаем жесткие критерии контроля на испытаниях. Самарским трубам предстоит пройти проверку качества по всем параметрам: скорость износа толщины стенки, диаметр муфты и ниппеля замка и другие. Свои повышенные требования к характеристикам труб предъявляет и специфика месторождений в Западной Сибири. Эти испытания должны подтвердить соответствие принятым в отрасли стандартам", — пояснил Начальник управления по работе с имуществом АО "Сибирская сервисная компания" Андрей Смуглов.

Тагринское нефтегазоконденсатное месторождение - расположено в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа и частично в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. Входит в состав Варьеганского нефтегазоносного района Надым-Пурской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, сообщает сайт нефтяники.рф.

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Последние комментарии

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 10:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 13:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 22:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:13 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

там давно не Николай Иванович

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