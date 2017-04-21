Самарские трубы тестируют на нефтяном месторождении в Западной Сибири

Первая партия бурильных труб с замком горячей сборки, изготовленная на самарском АО "Арконик СМЗ", отправлена на опытно-промысловые испытания на Тагринское месторождение, расположенное в Западной Сибири, сообщает пресс-служба предприятия.

"Более 50 лет мы сотрудничаем с предприятиями нефтегазовой отрасли. Наши специалисты создали трубы на 40% легче стальных аналогов, но с высокой удельной прочностью. Это позволяет увеличить глубину бурения и повысить его экономическую эффективность", — рассказал главный прессовщик Арконика СМЗ Руслан Каранашев.

Инвестиции в проект составили около 130 млн руб. и теперь трубы, изготовленные из отечественных материалов на оборудовании, закупленном у российских поставщиков, будут протестированы в сложных климатических и геологических условиях.

"Мы всегда устанавливаем жесткие критерии контроля на испытаниях. Самарским трубам предстоит пройти проверку качества по всем параметрам: скорость износа толщины стенки, диаметр муфты и ниппеля замка и другие. Свои повышенные требования к характеристикам труб предъявляет и специфика месторождений в Западной Сибири. Эти испытания должны подтвердить соответствие принятым в отрасли стандартам", — пояснил Начальник управления по работе с имуществом АО "Сибирская сервисная компания" Андрей Смуглов.