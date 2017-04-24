За пять лет Самарская область привлекла из федерального бюджета 120,7 млрд рублей

За 2013-2017 годы суммарный объем федеральных ресурсов, предусмотренных для Самарской области, составил 120,7 млрд руб., сообщил департамент информационной политики администрации губернатора.
По поручению главы региона Николая Меркушкина министерством экономического развития, инвестиций и торговли региона проводится постоянный мониторинг привлечения, поступления и освоения федеральных ресурсов органами исполнительной власти.
В 2016 г. объем предусмотренных для Самарской области федеральных средств составил 25,843 млрд руб., поступило 24,354 млрд рублей. Из них, 8,5 млрд - на развитие транспортной системы; 5,4 млрд - на социальную поддержку граждан; 2,2 млрд - на развитие здравоохранения; 1,8 млрд - на развитие сельского хозяйства; 1,3 млрд - на создание доступной среды; 1,2 млрд - на реформирование ЖКХ; 1 млрд - на содействие занятости населения; 0,8 млрд - на развитие образования и 0,5 млрд руб. - на обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами.
В прошлом году было привлечено на 10,3% больше федеральных средств, чем в 2013 году. При этом уровень освоения поступающих через областной бюджет федеральных ресурсов увеличился с 96% в 2013 г. до 99,8% в 2016 году. На 15,3% возрос и объем освоенных федеральных средств - с 21,1 млрд до 24,316 млрд руб. за пять лет.
В 2017 г. все необходимые соглашения с федеральными органами исполнительной власти на получение субсидий были заключены до 1 марта - это 34 соглашения на общую сумму 5,843 млрд рублей.
На 1 апреля уже поступило 1,517 млрд руб., что составляет 7,2% от предусмотренных к финансированию федеральных средств. Всего по итогам первого квартала 2017 г. в рамках 17 госпрограмм, средств федеральных фондов и иных межбюджетных трансфертов для Самарской области предусмотрено 21,14 млрд руб., что на 7,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года, когда данный показатель составил 19,238 млрд рублей.
Последние комментарии
откуда знают, что жители Казахстана не съедят эти продукты?
Где можно найти тарифы на услуги жкх с 1 июля 2015 г. По районам г. Самара?
Лучше бы на эти деньги какой-нибудь детский сад построили...Да не один...
Вот ребята "попилят" теперь...Интересно, хоть кто-то будет контролировать работы по рекультивации...Вообще, зачем туда лезть? Ведь разворошат, ещё хуже будет.У нас что, территории не хватает, как у япошек?Короче, полностью бредовая идея, чисто для "распила" бюджета...Потом у кого-то из чиновников появится авторучка за "лимон", если, конечно, особняк и яхту он уже "заработал"...
Чиновничья трагедия- как жить?