16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава Самарской таможни переведен на должность начальника Центральной энергетической таможни ФАС оспорит решение суда о незаконности повышения тарифов в Самаре В Самаре принадлежавшую области подстанцию незаконно сделали движимым имуществом и продали И.о. руководителя регионального минэкономразвития будет назначен Михаил Жданов Минимущества в третий раз объявило торги на продажу самолета Ту-154М

Министерства и ведомства Экономическая политика

За пять лет Самарская область привлекла из федерального бюджета 120,7 млрд рублей

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 49
Версия для печати

За 2013-2017 годы суммарный объем федеральных ресурсов, предусмотренных для Самарской области, составил 120,7 млрд руб., сообщил департамент информационной политики администрации губернатора.

По поручению главы региона Николая Меркушкина министерством экономического развития, инвестиций и торговли региона проводится постоянный мониторинг привлечения, поступления и освоения федеральных ресурсов органами исполнительной власти.

В 2016 г. объем предусмотренных для Самарской области федеральных средств составил 25,843 млрд руб., поступило 24,354 млрд рублей. Из них, 8,5 млрд - на развитие транспортной системы; 5,4 млрд - на социальную поддержку граждан; 2,2 млрд - на развитие здравоохранения; 1,8 млрд - на развитие сельского хозяйства; 1,3 млрд - на создание доступной среды; 1,2 млрд - на реформирование ЖКХ; 1 млрд - на содействие занятости населения; 0,8 млрд - на развитие образования и 0,5 млрд руб. - на обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами.

В прошлом году было привлечено на 10,3% больше федеральных средств, чем в 2013 году. При этом уровень освоения поступающих через областной бюджет федеральных ресурсов увеличился с 96% в 2013 г. до 99,8% в 2016 году. На 15,3% возрос и объем освоенных федеральных средств - с 21,1 млрд до 24,316 млрд руб. за пять лет.

В 2017 г. все необходимые соглашения с федеральными органами исполнительной власти на получение субсидий были заключены до 1 марта - это 34 соглашения на общую сумму 5,843 млрд рублей.

На 1 апреля уже поступило 1,517 млрд руб., что составляет 7,2% от предусмотренных к финансированию федеральных средств. Всего по итогам первого квартала 2017 г. в рамках 17 госпрограмм, средств федеральных фондов и иных межбюджетных трансфертов для Самарской области предусмотрено 21,14 млрд руб., что на 7,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года, когда данный показатель составил 19,238 млрд рублей.

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

Психолог
Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
Эксперт по альтернативной энергетике
IT-специалист
Медик
Урбанист
Всего проголосовало: 370
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Павел Курганов 11 августа 2015 13:59 В Самаре готовы уничтожать санкционные товары, следующие транзитом из Казахстана

откуда знают, что жители Казахстана не съедят эти продукты?

Клавдия Латышева 28 июля 2015 16:51 Пересчитан региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг

Где можно найти тарифы на услуги жкх с 1 июля 2015 г. По районам г. Самара?

Олег Скорняков 22 мая 2015 17:02 Рекультивация территории химзавода в Чапаевске обойдется в 12 млрд рублей

Лучше бы на эти деньги какой-нибудь детский сад построили...Да не один...

Олег Скорняков 22 мая 2015 17:00 Рекультивация территории химзавода в Чапаевске обойдется в 12 млрд рублей

Вот ребята "попилят" теперь...Интересно, хоть кто-то будет контролировать работы по рекультивации...Вообще, зачем туда лезть? Ведь разворошат, ещё хуже будет.У нас что, территории не хватает, как у япошек?Короче, полностью бредовая идея, чисто для "распила" бюджета...Потом у кого-то из чиновников появится авторучка за "лимон", если, конечно, особняк и яхту он уже "заработал"...

михаил вдовин 05 апреля 2015 06:57 Бюджет программы подготовки к ЧМ-2018 в Самаре сократили на 3,5 млрд рублей

Чиновничья трагедия- как жить?

Фото на сайте

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Нанотехнологический центр Самарской области представил свои разработки на «ИННОПРОМе»

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Борис Титов провел встречу с предпринимателями рынка на пересечении ул. Ташкентской и пр. К. Маркса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30