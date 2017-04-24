За пять лет Самарская область привлекла из федерального бюджета 120,7 млрд рублей

За 2013-2017 годы суммарный объем федеральных ресурсов, предусмотренных для Самарской области, составил 120,7 млрд руб., сообщил департамент информационной политики администрации губернатора.

По поручению главы региона Николая Меркушкина министерством экономического развития, инвестиций и торговли региона проводится постоянный мониторинг привлечения, поступления и освоения федеральных ресурсов органами исполнительной власти.

В 2016 г. объем предусмотренных для Самарской области федеральных средств составил 25,843 млрд руб., поступило 24,354 млрд рублей. Из них, 8,5 млрд - на развитие транспортной системы; 5,4 млрд - на социальную поддержку граждан; 2,2 млрд - на развитие здравоохранения; 1,8 млрд - на развитие сельского хозяйства; 1,3 млрд - на создание доступной среды; 1,2 млрд - на реформирование ЖКХ; 1 млрд - на содействие занятости населения; 0,8 млрд - на развитие образования и 0,5 млрд руб. - на обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами.

В прошлом году было привлечено на 10,3% больше федеральных средств, чем в 2013 году. При этом уровень освоения поступающих через областной бюджет федеральных ресурсов увеличился с 96% в 2013 г. до 99,8% в 2016 году. На 15,3% возрос и объем освоенных федеральных средств - с 21,1 млрд до 24,316 млрд руб. за пять лет.

В 2017 г. все необходимые соглашения с федеральными органами исполнительной власти на получение субсидий были заключены до 1 марта - это 34 соглашения на общую сумму 5,843 млрд рублей.

На 1 апреля уже поступило 1,517 млрд руб., что составляет 7,2% от предусмотренных к финансированию федеральных средств. Всего по итогам первого квартала 2017 г. в рамках 17 госпрограмм, средств федеральных фондов и иных межбюджетных трансфертов для Самарской области предусмотрено 21,14 млрд руб., что на 7,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года, когда данный показатель составил 19,238 млрд рублей.